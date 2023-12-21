Yanlış botoks konuşturmuyor

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Türk Nöroloji Derneği Üyesi Prof. Dr. Kayıhan Uluç, yanlış botoks uygulamasının nörolojik sorunlara sebep olduğunu söyledi. Antalya’da düzenlenen 59’uncu Ulusal Nöroloji Kongresi’nde konuşan Prof. Dr. Uluç, şunları ifade etti:

“Halk arasında botoks olarak bilinen botulinum toksini günlük pratikte en sık kozmotik amaçlı kullanılıyor. Ayrıca yüz, koltuk altı, el ve ayak terlemelerinde de botulinum toksini kullanılıyor. Son zamanlarda gözlediğimiz en büyük problem, kilo kaybettirici etkisi olduğu öne sürülerek botulinum toksin uygulaması yapılması ve buna ikincil hastalarda gelişen botulizm (konuşma güçlüğü, yutma sorunu, el ayakta güçsüzlük) vakaları.

GÜLÜMSEMEYİ BOZUYOR

Ayrıca, konu hakkında bilgisi olmayan kişilerce kozmetik amaçlı/terlemeye yönelik yapılan botulinum toksin uygulaması sonrası gelişen botulizm vakaları görüyoruz. Bu hastaların bir kısmını yoğun bakımlarda izledik, bir kısım hasta ise hastanede yatarak tedavi görmek zorunda kaldı. Diş sıkma nedeni ile botulinum toksinin çiğneme kası yerine mimik kasına uygulanması gülümserken asimetriye neden olabiliyor.”

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KUAFÖRDE OLMAZ

Bir diğeri kuaför, güzellik merkezi gibi yerlerde hekim olmayan kişilerce toksin uygulaması yapılması. Botulinum toksin uygulaması yapabilmeniz için ilgili alanda çalışan doktor veya uzman doktor olmanız gerekiyor. Çünkü bu uygulama tıbbi bir işlem ve bunu kullanacağı ilacın dozunu, hangi bölgeye yapılacağını, olası yan etkilerini ve bu yan etkiler ile karşılaştığı zaman alması gereken önlemleri bilen doktorlar yapmalı.