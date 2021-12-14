Yanlış bacak ameliyatı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Hava soğuyor, kar geliyor İstanbul için tarih belli olduHava soğuyor, kar geliyor! İstanbul için tarih belli oldu#Meteoroloji
Ünlü şarkıcı yaralandı Feci kaza... Sevgilisi hayatını kaybettiÜnlü şarkıcı yaralandı! Feci kaza... Sevgilisi hayatını kaybetti#Gülçin Ergül
3-2nin ardından büyük tartışma İnanılmaz fark...3-2'nin ardından büyük tartışma! İnanılmaz fark...#Fenerbahçe
Berfini bekleyen büyük tehlike Gülseren Budayıcıoğlu anlattıBerfin'i bekleyen büyük tehlike! Gülseren Budayıcıoğlu anlattı#Gülseren Budayıcıoğlu
Gece yarısı yangın faciası 4 çocuk feci şekilde can verdiGece yarısı yangın faciası! 4 çocuk feci şekilde can verdi#Yangın
Aman Nureddin Bey aman... Biliyorum niyetiniz iyi ama...Aman Nureddin Bey aman... Biliyorum niyetiniz iyi ama...#Nureddin Nebati
330dan fazla kadını istismar etmişti... Rekor ceza330'dan fazla kadını istismar etmişti... Rekor ceza#ABD
Ekmekten plastik ürettiler Seri üretim 2022deEkmekten plastik ürettiler! Seri üretim 2022'de#Plastic Move
Nureddin Nebati başaracağına inanıyorNureddin Nebati başaracağına inanıyor#Nureddin Nebati
Güntekin Onayın Fenerbahçe şaşkınlığıGüntekin Onay'ın Fenerbahçe şaşkınlığı#Fenerbahçe
Bakan Dönmez CNN TÜRKte duyurdu Karadeniz gazı 2023te evlerdeBakan Dönmez CNN TÜRK'te duyurdu! Karadeniz gazı 2023'te evlerde#Fatih Dönmez
Gizemli sevgilinin kimliği belli olduGizemli sevgilinin kimliği belli oldu#Burcu Esmersoy
Bülent Ersoyu benzincide keşfettim'Bülent Ersoy'u benzincide keşfettim'#Ateşböceği Ercan
Eski sevgiliye katilden çok cezaEski sevgiliye katilden çok ceza#Melek Aslan
Lüks sitede dehşet anları Asansörde tecavüz etmeye çalıştıLüks sitede dehşet anları! Asansörde tecavüz etmeye çalıştı#Lüks Site
HABERLERGündem Haberleri

Yanlış bacak ameliyatı

#Pantul Sarıpolat#Yanlış Ameliyat#Tazminat
Yanlış bacak ameliyatı

Annesi Pantul Sarıpolat’ın sol bacağı yerine sağ bacağından ameliyat edildikten sonra öldüğünü iddia eden Talip Sarıpolat, kardeşleriyle birlikte hastaneye 1 milyon liralık manevi tazminat davası açtı.

Haberin Devamı

İstanbul Esenyurt’ta yaşayan Pantul Sarıpolat (73), 4 Ekim 2020 günü bacağında büyük bir ağrıyla uyandı. Oğlu Talip Sarıpolat ambulans çağırarak annesini Esenkent’teki özel hastaneye götürdü. Doktorlar yaşlı kadının bacağında kan pıhtılaşması olduğunu ve acilen ameliyat olması gerektiğini söyledi. Ancak o hastanede gerekli ekipman yoktu. Pantul Sarıpolat ambulansla Gaziosmanpaşa’daki bir başka özel hastaneye sevk edildi.

42 BİN TL İSTEDİLER

Talip Sarıpolat’ın iddiasına göre, hastane, PCR testi negatif çıkmasına rağmen annesini koronavirüs yoğun bakım bölümüne aldı. Talip Sarıpolat’tan bacak ameliyatı için 15 bin lira, koronavirüs tedavisi içinse 27 bin lira istendi. Talip Sarıpolat annesinin testlerini göstererek annesinin yoğun bakımdan çıkartılmasını istedi.

Pantul Sarıpolat aynı gün sağ bacağından ameliyat edildi. Doktorlar ameliyatın başarılı bir şekilde geçtiğini, bacaktaki pıhtının temizlendiğini belirterek 4 gün sonra Pantul Sarıpolat’ı taburcu etti. Ancak Pantul Sarıpolat’ın ameliyatlı bacağı yerine sol bacağı morarmaya ve şişmeye başladı. Ameliyat olduğu bacağındaki dikişler de patlayınca daha fazla ağrıya dayanamayan yaşlı kadın tekrar aynı hastaneye kaldırıldı.

Haberin Devamı

BÖBREKLERİ İFLAS ETTİ

Ameliyat sonuçlarına bakan hekimin, “Eyvah yanlış bacağı ameliyat etmişiz” demesi üzerine büyük şok yaşayan Talip Sarıpolat, durumu diğer kardeşlerine anlattı. Pantul Sarıpolat, 14 Ekim 2020 günü asıl tedavi edilmesi gereken sol bacağından ameliyat edildi. İki bacağındaki yaralar kapanmayan Pantul Sarıpolat’ın aşırı antibiyotik alması sonucu böbrekleri iflas etti ve diyalize bağlanmaya başlandı. Pantul Sarıpolat bacağındaki yaralarla 15 Aralık 2020’de vefat etti.

1 MİLYON LİRALIK TAZMİNAT

Pantul Sarıpolat ve kardeşleri, İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvurarak annelerinin kötü tıbbi uygulama nedeniyle vefat ettiğini iddia etti ve hastaneye 1 milyon liralık manevi tazminat davası açtı. Davaya cevap veren hastane yönetimi ise, söz konusu olayda herhangi bir kusurlarının bulunmadığını, yapılan müdahalenin tıp literatürüne uygun olarak gerçekleştiğini belirterek davanın reddini istedi. Hastane yönetimi, dava konusu olayın uzman bilirkişiler tarafından değerlendirilmesini de talep etti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Pantul Sarıpolat#Yanlış Ameliyat#Tazminat

BAKMADAN GEÇME!

1983 ya da 1984 lise yılları... En çirkin olan benim

1983 ya da 1984 lise yılları... 'En çirkin olan benim'

#Demet Akalın
Yaş 31... O şimdi dizilerin aranan oyuncusu

Yaş 31... O şimdi dizilerin aranan oyuncusu!

#Ünlülerin Gençlik Fotoğrafları
Demet Akalın okul yıllarına döndü Aynı sıram vay be

Demet Akalın okul yıllarına döndü! 'Aynı sıram vay be'

#Demet Akalın