Yanlış bacak ameliyatı

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İstanbul Esenyurt’ta yaşayan Pantul Sarıpolat (73), 4 Ekim 2020 günü bacağında büyük bir ağrıyla uyandı. Oğlu Talip Sarıpolat ambulans çağırarak annesini Esenkent’teki özel hastaneye götürdü. Doktorlar yaşlı kadının bacağında kan pıhtılaşması olduğunu ve acilen ameliyat olması gerektiğini söyledi. Ancak o hastanede gerekli ekipman yoktu. Pantul Sarıpolat ambulansla Gaziosmanpaşa’daki bir başka özel hastaneye sevk edildi.

42 BİN TL İSTEDİLER

Talip Sarıpolat’ın iddiasına göre, hastane, PCR testi negatif çıkmasına rağmen annesini koronavirüs yoğun bakım bölümüne aldı. Talip Sarıpolat’tan bacak ameliyatı için 15 bin lira, koronavirüs tedavisi içinse 27 bin lira istendi. Talip Sarıpolat annesinin testlerini göstererek annesinin yoğun bakımdan çıkartılmasını istedi.

Pantul Sarıpolat aynı gün sağ bacağından ameliyat edildi. Doktorlar ameliyatın başarılı bir şekilde geçtiğini, bacaktaki pıhtının temizlendiğini belirterek 4 gün sonra Pantul Sarıpolat’ı taburcu etti. Ancak Pantul Sarıpolat’ın ameliyatlı bacağı yerine sol bacağı morarmaya ve şişmeye başladı. Ameliyat olduğu bacağındaki dikişler de patlayınca daha fazla ağrıya dayanamayan yaşlı kadın tekrar aynı hastaneye kaldırıldı.

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BÖBREKLERİ İFLAS ETTİ

Ameliyat sonuçlarına bakan hekimin, “Eyvah yanlış bacağı ameliyat etmişiz” demesi üzerine büyük şok yaşayan Talip Sarıpolat, durumu diğer kardeşlerine anlattı. Pantul Sarıpolat, 14 Ekim 2020 günü asıl tedavi edilmesi gereken sol bacağından ameliyat edildi. İki bacağındaki yaralar kapanmayan Pantul Sarıpolat’ın aşırı antibiyotik alması sonucu böbrekleri iflas etti ve diyalize bağlanmaya başlandı. Pantul Sarıpolat bacağındaki yaralarla 15 Aralık 2020’de vefat etti.

1 MİLYON LİRALIK TAZMİNAT

Pantul Sarıpolat ve kardeşleri, İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvurarak annelerinin kötü tıbbi uygulama nedeniyle vefat ettiğini iddia etti ve hastaneye 1 milyon liralık manevi tazminat davası açtı. Davaya cevap veren hastane yönetimi ise, söz konusu olayda herhangi bir kusurlarının bulunmadığını, yapılan müdahalenin tıp literatürüne uygun olarak gerçekleştiğini belirterek davanın reddini istedi. Hastane yönetimi, dava konusu olayın uzman bilirkişiler tarafından değerlendirilmesini de talep etti.