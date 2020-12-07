Yankı Yazgan kimdir nereli kaç yaşında?

Yankı Yazgan 1959 yılında İzmir'de dünyaya gelmiştir. Bornova Maarif Koleji ve Ankara Fen Lisesinde eğitimini tamamlamış ve Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olmuştur.

Genel psikiyatri uzmanlık eğitimini Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesinde tamamlamıştır. Yale Üniversitesi Tıp Fakültesinde çocuk ve ergen psikiyatrisi uzmanlık eğitimini tamamlamıştır. Tıp ve psikiyatri alanında çok sayıda makalesinin yanı sıra ödül ve proje desteği bulunmaktadır. 1987 yılından başlayarak Cumhuriyet Bilim Teknik, Yeni Binyıl, Yeni Gündem gibi gazete ve dergilerde gündelik hayatın yönetimi ve beynimizin işleyişi hakkında yazılar yazmıştır. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesinde profesör ve çocuk ve erişkin psikiyatrisi alanında serbest uzman hekim olarak çalışmaktadır.

Klinik uygulamalarda ve bilimsel araştırmalarında odak alanlarını nörogelişimsel bozuklukların tanılanması ve multimodal tedavilerinin uygulamaları oluşturmaktadır.

Beyin bilimleri ve psikiyatri alanındaki bilgilerin herkes tarafından anlaşılmasını ve kullanılmasını amaçlayan ‘popüler bilim’ temelli yazı ve kitap yanı sıra çok sayıda ulusal ve uluslar arası hakemli bilimsel dergi makalesi ve kitap bölümü yazmıştır.