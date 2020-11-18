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Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)
Haber Giriş: 18.11.2020 - 11:10 | Son Güncelleme:

Yankesicilik şüphelisi tutuklandı

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Yankesicilik şüphelisi tutuklandı
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MERSİN'de bindikleri minibüste bir kişinin cebinden parasını çalan 2 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevkedilen şüphelilerden biri tutuklandı.

Yankesicilik şüphelisi tutuklandı
Mersin'de E.Ç. isimli bir kişi, bindiği minibüste cebinden 800 TL'sinin alındığını fark edince polise şikayetçi oldu. E.Ç.'nin şikayeti üzerine hareket geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, minibüs ile güzergahındaki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Şüphelilerin F.Ü. ve M.G. olduğu tespit edildi. Şüpheliler evlerine düzenlenen operasyonla yakalanarak, gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen, benzer suçlardan sabıkalı F.Ü., tutuklanarak cezaevine gönderildi. M.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yankesicilik olayı, minibüsün güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

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