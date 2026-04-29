Yankesiciler tutuklandı

4 Nisan’da da Şişhane Metro durağında Hindistan uyruklu K.M.’nin cüzdanı çalındı. 15 Nisan’da da Fatih'te T1 Tramvay hattı Gülhane durağında Libya uyruklu E.J.E.Q’nin 7 bin 500 dolar parası çalındı.

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri üç hırsızlık olayını da aynı şüphelilerin yaptığını belirledi. Kimlikleri tespit edilen R.C. (46) ile Y.M. (46) gözaltına alındı. Şüphelilerin poliste daha önceden suç kayıtları olduğu da belirlendi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.