Yankesiciler tutuklandı

Oluşturulma Tarihi: Nisan 29, 2026 07:00

Mısır’dan turist olarak İstanbul’a gelen M.T.’nin içinde bir miktar para, kredi kartları, kimlik ve pasaportunun bulunduğu cüzdanı Şişli’deki metroda 21 Mart’ta çalındı.

4 Nisan’da da Şişhane Metro durağında Hindistan uyruklu K.M.’nin cüzdanı çalındı. 15 Nisan’da da Fatih'te T1 Tramvay hattı Gülhane durağında Libya uyruklu E.J.E.Q’nin 7 bin 500 dolar parası çalındı.

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri üç hırsızlık olayını da aynı şüphelilerin yaptığını belirledi. Kimlikleri tespit edilen R.C. (46) ile Y.M. (46) gözaltına alındı. Şüphelilerin poliste daha önceden suç kayıtları olduğu da belirlendi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Yankesiciler#Hırsızlık Büro Amirliği#Hindistan

