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DENİZLİ (İHA)
Haber Giriş: 29.09.2020 - 10:49 | Son Güncelleme:

Yankesici kadın pazarda jandarmaya suçüstü yakalandı

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Yankesici kadın pazarda jandarmaya suçüstü yakalandı
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Denizli’nin Tavas ilçesinde, pazaryerlerinden kapkaç yapan kadın, JASAT ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; Tavas ilçe merkezinde kurulan semt pazarlarında son dönemde artan yankesicilik olaylarını önlemek için sivil jandarma ekipleri tarafından devriye faaliyeti gerçekleştirildi. Jandarmanın dedektifleri Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan Nikfer pazaryerinde gerçekleştirilen denetimler sırasında, daha önce hakkında birçok kez işlem yapılan 45 yaşındaki L.U. adlı kadın takibe alındı. Pazaryerinde bir süre takip edilen şüpheli kadın, ilçeye bağlı Karahisar Mahallesinden alışveriş yapmak için gelen 77 yaşındaki S.A’nın gömleğinin cebinden cüzdanını aldığı sırada suçüstü yakalandı.
Gözaltına alınan ve yapılan GBT sorgulamasında 19 benzer suçtan kaydı olan L.U., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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