MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriYankesici iki kadın yakalandı
GeriGündem Yankesici iki kadın yakalandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
AYDIN (İHA)
Haber Giriş: 18.11.2020 - 09:48 | Son Güncelleme:

Yankesici iki kadın yakalandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yankesici iki kadın yakalandı
Abone Olgoogle-news

Aydın’ın Efeler ilçesinde yankesicilik olayına karışan iki kadın polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Umurlu Mahallesi’nde 12 Kasım tarihinde el çabukluğu yöntemiyle yankesicilik olayını gerçekleştiren bayan şüphelilerin F. K. ve H.K. isimli şahıslar olduğu tespit edildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği tarafından yakalanan kadınlardan Ö.K.’nin hırsızlık suçundan arandığı tespit edildi. Yakalanan şahıslar işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle