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'Yanıyorum, su verin' feryatlarıyla yürekleri dağlamıştı! Orman işçisi Kader Dereli'nin son hali paylaşıldı

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#Orman Yangını#Kader Dereli#Eskişehir
Yanıyorum, su verin feryatlarıyla yürekleri dağlamıştı Orman işçisi Kader Derelinin son hali paylaşıldı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 26, 2025 14:22

Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde çıkıp Afyonkarahisar’a sıçrayan orman yangınında el, yüz ve bacaklarında 2 ve 3’üncü derece yanıklar oluşan orman işçisi Kader Dereli 'Yanıyorum, su verin' feryatlarıyla yürekleri dağlamıştı. Orman işçisinin eşi Asiye Dereli, bir ameliyat daha geçiren eşinin sargılar içindeki son halini sosyal medya hesabından paylaştı.

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Seyitgazi ilçesinde çıkıp rüzgarın da etkisiyle Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesine sıçrayan yangında Sarıcaova köyünde söndürme çalışmalarında yaralanan Kader Dereli, ambulansla kaldırıldığı Eskişehir Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Yanıyorum, su verin feryatlarıyla yürekleri dağlamıştı Orman işçisi Kader Derelinin son hali paylaşıldı

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR

Çalışmalara Denizli’den gelerek katılan Kader Dereli, el, yüz ve bacaklarında 2 ve 3’üncü derece yanık olduğu tespit edilerek hastaneye kaldırıldı. Tedavisine başlanan Dereli, ameliyat edildi. Enfeksiyon riskine karşın Şehir Hastane’nin yanık ünitesinde tutulan Dereli’nin hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

Asiye Dereli, bir an olsun yalnız bırakmadığı, hastanenin yanık ünitesinde tedavisi süren eşinin son durumunu gösteren fotoğrafı sosyal medyada paylaştı. Fotoğrafta Kader Dereli’nin yüz, el ve bacaklarının sargılı olduğu görüldü

Yanıyorum, su verin feryatlarıyla yürekleri dağlamıştı Orman işçisi Kader Derelinin son hali paylaşıldı

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#Orman Yangını#Kader Dereli#Eskişehir

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