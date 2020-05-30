Yanıt kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Yanıt kelimesi ev eş anlamlısı günlük hayatta en çok kullandığımız kelimelerden birisidir. Yanıt kelimesinin eş anlamlısı ise cevap kelimesidir.

Yanıt Eş Anlamlısı

Kişilere sorulan soruların karşılığında kullanmış oldukları kelimelerin tümü yanıt olarak değerlendirilmektedir. Bunun yanında davranışa karşılık verilmesi de yanıt olarak adlandırılır. Yanıt kelimesi ile aynı anlam barındıran eş anlamlı veya anlamdaş kelime ise cevap kelimesidir. Cümle içerisinde bu iki kelime farklı zamanlarda birbirlerinin yerlerine kullanılabilirler. Örnekleri ise şu şekildedir:

- Soruma yanıt alamadım.

- Soruma cevap alamadım.

Yanıt kelimesinin anlamına bakıldığında Türk Dil Kurumu sözlüğü cevap olarak nitelendirmiştir. Ayrıca yanıt kelimesi Kimya biliminde de kullanılan bir kelimedir. Buradaki anlamı ise şu şekildedir açıklanmaktadır:

- Canlı organizmaların tedavi gördüğü veya diğer nedenler ile maruz kaldığı maddelere, durumlara karşı gösterdiği tepkime, reaksiyon.