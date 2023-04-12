Yanındaki çocuğa hırsızlık yaptırdı... O anlar kamerada

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İlk olay Eyüpsultan Alibeyköy Mahallesi'nde önceki gün saat 21.00 sıralarında meydana geldi. İftar çadırında gezme bahanesiyle çocukla gelen şüpheli, burada stant açan bir kadının masadaki cep telefonunu fark etti.

Çocuğa telefonun olduğu yeri gösteren şüpheli, bir süre oyaladıktan sonra kadının işlettiği standa yönelerek, tezgahta bulunan ürünlerin fiyatını sormaya başladı. Çocuk ise, şüphelinin kadını oyaladığı sırada standın arkasındaki masaya doğru gitti. Masanın üzerindeki yaklaşık 7 bin TL değerindeki cep telefonunu çalan çocuk, hızlı adımlarla olay yerinden uzaklaştı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, çocuğa hırsızlık yaptıran şüphelinin dikkat çekmemek için bir süre daha kadını oyaladığı ve kısa süre sonra olay yerinden uzaklaştığı öğrenildi.

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6 ÇİFT AYAKKABI ÇALDI

Sultangazi Gazi Mahallesi'nde ise, geçen cumartesi günü saat 02.40 sıralarında kapısı açık unutulan bir apartmana giren şüpheli, tüm katları tek tek dolaştı. Daire önlerinde beğendiği yaklaşık altı çift ayakkabıyı çalan şüpheli, çaldığı ayakkabıları bir poşete koyduktan sonra koşar adımlarla apartmandan ayrıldı. O anlar da güvenlik kamerasına yansıdı.