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Yanında yaptıklarında rahatsız oluyordu... Minibüs sürücüsü müşterilerine yasakladı

Güncelleme Tarihi:

#Minibüs#Sosyal Medya#Telefon
Yanında yaptıklarında rahatsız oluyordu... Minibüs sürücüsü müşterilerine yasakladı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 10, 2025 09:41

Erzurum'da şehir içi yolcu taşımacılığı yapan Rıdvan Yakut (37), minibüsünde sosyal medyada video izleyip, müzik dinlemeyi yasakladı. Aracın ön camına da yasak tabelası asan Yakut, "Yüksek sesle müzik dinleyip görüntü izlenmesi araç sürerken dikkatimi dağıtıyordu. Kazaya sebep verme riski vardı. Ben de aracıma böyle bir yazı asma gereği duydum" dedi.

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Erzurum merkez ve Palandöken ilçesi arasında minibüsüyle yolcu taşımacılığı yapan Rıdvan Yakut, aracında sosyal medya kullanımını yasakladı. Aracının ön camına 'Şoför yanında sosyal medya, TikTok videoları izlemek yasaktır' tabelası asan Yakut, yolcuları da bu konuda uyarıyor.

Yanında yaptıklarında rahatsız oluyordu... Minibüs sürücüsü müşterilerine yasakladı

Yolcuların sosyal medyadan video izlemesinin sürücülerin dikkatini dağıttığını söyleyen Yakut, "Yanımda oturan yolcu sosyal medyadan video açınca ses ve görüntü dikkatimi çekiyordu. Yüksek sesle müzik dinleyip görüntü izlenmesi araç sürerken konsantrasyonumu bozuyordu. Kazaya sebep verme riski vardı. Ben de aracıma böyle bir yazı asma gereği duydum" dedi.

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Yanında yaptıklarında rahatsız oluyordu... Minibüs sürücüsü müşterilerine yasakladı

Sosyal medya yasağı konusunda yolcuların kendisine destek olduğunu ifade eden Rıdvan Yakut, "Kimse itiraz etmedi. Yazı da işime yaradı. Artık sürücü koltuğunun yanına oturanlar sosyal medya kullanmıyor. Araç içerisinde kullananlar da kulaklık takarak müzik dinleyip, görüntü izliyor" diye konuştu.

Yanında yaptıklarında rahatsız oluyordu... Minibüs sürücüsü müşterilerine yasakladı

Yakut'un sosyal medya yasağına destek veren sürücülerden Mehmet Emin Çakıroğlu, "Sosyal medya çok güzel ama araç içinde şoför yanına oturup yüksek sesle izlendiğinde konsantrasyonumuz bozuluyor" dedi.

Yanında yaptıklarında rahatsız oluyordu... Minibüs sürücüsü müşterilerine yasakladı

ÖRNEK OLDU

Iğdır Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sait Yıldırım, minibüs şoförü Yakut'un uygulamasının önemli ve manidar olduğunu belirtti. Telefonla sosyal medya uygulamasını kullananlar yüzünden zaman zaman yürümekte bile zorlanıldığını ifade eden Yıldırım, şunları söyledi:

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"Erzurum'da sosyal medya uygulamasıyla ilgili karşılaştığımız bu uygulama çok önemli ve anlamlı. Son zamanlarda dünyada birçok ülkede TikTok kullanmanın zararları ve hatta yasaklanması söz konusu iken minibüs sürücüsü arkadaşımızın bu uygulaması örnek oldu. Çünkü toplu taşıma araçlarında yolcuların herhangi bir davranış ve ses çıkarması özellikle sürücülerin yanında oturanların yapacağı şey kazaya sebebiyet verebilir. Bu artık bir bağımlılık olarak karımıza çıkıyor. İnsanlarımız yolda yürürken bile telefonla sosyal medya kullandıkları için yürürken bile zorlanıyoruz. Sürücü arkadaşın bu tepkisini normal sembolik ve manidar olarak değerlendirmek gerekiyor."

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Yanında yaptıklarında rahatsız oluyordu... Minibüs sürücüsü müşterilerine yasakladı

 

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#Minibüs#Sosyal Medya#Telefon

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