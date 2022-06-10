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Yanında pitbull gezdiren kişi, küfürler edip polise bıçak çekti

#Nevşehir#Pitbull#Küfür
Yanında pitbull gezdiren kişi, küfürler edip polise bıçak çekti

Nevşehir’de, yasaklı ırk pitbull köpek gezdiren, yarı çıplak halde çevredekilere küfürler edip gelen polislere bıçak çeken Mustafa Y., etkisiz hale getirilip gözaltına alındı.

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Olay, öğle saatlerinde Kapucubaşı Mahallesi’nde meydana geldi. Ağzında ağızlık bulunmayan yasaklı ırk pitbull cinsi köpekle mahalleye gelen Mustafa Y., üzerindeki gömleği çıkararak, çevredekilere küfürler etmeye başladı.

GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Gelen ekiplere bıçak çeken Mustafa Y., bölgeden ayrılmak istedi. Mustafa Y. uyarılara karşın elindeki bıçağı bırakmayıp polislerin üzerine doğru yürüdü. Polis ekipleri bu sırada yere ateş etti.

Polisler, bir anlık dalgınlığından yararlandıkları Mustafa Y.’yi etkisiz hale getirip gözaltına alındı.

Köpek ise hayvan barınağına götürüldü.

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#Nevşehir#Pitbull#Küfür

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