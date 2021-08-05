Yanıltıcı paylaşım yapan kişi hakkında suç duyurusu

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Maz'ın paylaştığı bir videoda, "çıkan yangına müdahale etmek istediklerini, yetkililerin kendilerini olay yerinden uzaklaştırdığını, helikopterlerin ve uçakların 6 saattir yangına müdahale etmediğini, yetkililerin kendisine 'Bu ormanın yanmasını bekliyoruz' şeklinde ifadede bulunduğu" belirtilerek, Bakanlığın, orman ve itfaiye teşkilatının zan altında bırakıldığı vurgulandı.

İddiaların kabul edilemez olduğunun altı çizilen açıklamada, Orman Kanununun 69'uncu maddesi ile orman yangınlarını önlemek ve söndürmek maksadıyla her türlü hizmetin yapılması, yaptırılması görev ve yetkisinin orman idaresine verildiği aktarıldı.

Açıklamada, aynı madde ile orman yangınlarıyla mücadelede gönüllülerden de faydalanılabileceğinin hüküm altına alındığına işaret edilerek, "Bu kapsamda çıkarılan yönetmelik ile orman yangınlarının önlenmesi ve söndürülmesinde görevli memurlarla mükelleflerin görecekleri görev ve hizmetler belirlenmiştir. İlgili mevzuata göre, yangın çıktığında kimlerin yangın söndürmeye iştirak edeceği, yangının genişleme ihtimalleri ve diğer tüm teknik hususlar, orman teşkilatınca alanında uzman ekiplerle belirlenir ve çalışmalar koordine edilir." ifadesine yer verildi.

Yangına müdahale edilirken, kişilerin can ve mal güvenliğine zarar gelmeyecek önlemlerin alındığı anlatılan açıklamada, "Bu önlemler alınırken orman teşkilatının ve itfaiyenin görevini yapmadığı, ihmal ettiği, böylece ormanın yanmasının beklendiği ithamlarında bulunmak, kamunun yanlış bilgilendirilmesine ve yönlendirilmesine sebebiyet vermekte, personelin moral ve motivasyonunu düşürmekte, kamuoyu nezdinde ilgili personel ve kurumlarımıza duyulan güveni sarsmaktadır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Söz konusu kişinin sosyal medyadaki paylaşımları ile kamuoyunu yanıltabildiği gibi halk arasında paniğe de sebep olduğu vurgulanan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bu nedenle, yapılan paylaşımın Bakanlığımızın, orman ve itfaiye teşkilatının ve ilgili alanda çalışan kamu görevlilerinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnadı olarak görüldüğü ve hakaret sayılabilecek nitelikte olduğu, kamuoyunu yanlış yönlendirdiği ve orman yangınları ile mücadelede ilgili mevzuata uyulmasına engel olabilecek şekilde tahrik içermesi nedeniyle 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunun ilgili maddeleri ile tespit edilecek diğer suçlar için ilgili kişi hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. Ayrıca, internet adresindeki yayınlara erişimin engellenmesi için Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine başvuru yapılmıştır.

Türkiye'yi derinden üzen orman yangınlarıyla ilgili, halkımızı yanıltmaya çalışan, kamuoyunda infiale neden olabilecek ve kamu kurumlarını zan altında bırakacak paylaşımlarda bulunulmasını şiddetle kınıyoruz. Devletimiz çıkan orman yangınlarını kontrol altına almak için var gücüyle gece gündüz demeden çalışmalarını aralıksız sürdürüyor, bundan hiç kimsenin endişesi olmasın."

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