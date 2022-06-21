Yanıltıcı bilgi yayana ‘Hapis’te düzeltme beklentisi

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Edinilen bilgiye göre, bu hafta TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmesi beklenen sosyal medya teklifinin 29. maddesiyle ilgili olarak AK Parti içerisinde de eleştiriler bulunuyor. Halk arasında endişe, korku, veya panik yaratmak saikiyle yapılan haberlere yönelik 3 yıla kadar hapis cezası öngören 29. maddeye itiraz ediliyor. Maddenin muğlak olduğu, ‘dezenformasyon yapılıyor’ gerekçesiyle gazeteciliğin engelleneceği yorumları yapılıyor. Bazı AK Partili milletvekillerinin, “Teklif internet ve sosyal medya düzenlemesi olacaktı, ancak 5167 sayılı basın yasasına düzenlemeye dönüştü” dedikleri öğrenildi.

ÖRGÜTLER DEVREDE

Teklifin geçen hafta komisyon görüşmeleri sırasında, haber nedeniyle gazetecilerin yargılanacağı eleştirileri üzerine Yargıtay 8. Daire üyesi Hakim İhsan Baştürk’e söz verilmiş, Baştürk, “Ceza hukuku açısından suçlu ve cezada belirlilik ilkesi” itibariyle ifadeyi ‘muğlak’ bulduğunu dile getirmişti. İfadenin kesinleştirilmesi ve ‘dezenformasyon durumunda’ ifadesinin konulması taleplerinin dikkate alınması bekleniyor. Komisyonda, düzenlemenin yargı vesayetine neden olacağı eleştirileri yapılmış, Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) ile Parlamento Muhabirleri Derneği’nin (PMD) söz alma talepleri de reddedilmişti. Teklifin, Genel Kurul aşamasında düzeltilmesi için kulis faaliyetleri sürüyor.

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YENİ BİR ÖNERGE

Önergelerle sosyal medya teklifindeki bazı hükümlerin değiştirilmesi talepleri için meslek örgütleri ve muhalefetle görüşmeler yapılırken, iktidar partisinin teklife koyacağı bir hüküm de kesinleşti. Buna göre, yurt dışında faaliyet gösteren Türk yayın organlarına Basın İlan Kurumu tarafından ilan ve reklam verilmesinin yolu açılacak. Yerel veya uluslararası yayın yapan Türk basın organlarına Basın İlan Kurumu aracılığıyla reklam ilan verilecek. Ayrıca Basın İlan Kurumu yurt dışında ofis açabilecek.