‘Yanık kokusu var’ diyerek kapısını açtığı araçtan düşüp öldü

Ağır yaralanan Kılınç, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Tunceli Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Kılınç, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Gülseren Kılınç’ın cansız bedeni otopsi için hastane morguna kaldırılırken,

olayla ilgili soruşturma başlatıldı.