Serhat Ozan YILDIRIM/DHA
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‘Yanık kokusu var’ diyerek kapısını açtığı araçtan düşüp öldü
Tunceli’nin Nazimiye ilçesinde dün öğle saatlerinde Hasan Kılıçoğlu’nun kullandığı 24 ES 533 plakalı hafif ticari araçtaki kızı Gülseren Kılınç (49) iddiaya göre, ‘Araçtan yanık kokusu geliyor’ diyerek kapıyı açtı. Seyir halindeyken kapıyı açan Gülseren Kılınç, dengesini yitirip araçtan düştü.
Ağır yaralanan Kılınç, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Tunceli Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Kılınç, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Gülseren Kılınç’ın cansız bedeni otopsi için hastane morguna kaldırılırken,
olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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