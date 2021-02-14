MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri‘Yanık kokusu var’ diyerek kapısını açtığı araçtan düşüp öldü
GeriGündem ‘Yanık kokusu var’ diyerek kapısını açtığı araçtan düşüp öldü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Serhat Ozan YILDIRIM/DHA
Haber Giriş: 14.02.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

‘Yanık kokusu var’ diyerek kapısını açtığı araçtan düşüp öldü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
‘Yanık kokusu var’ diyerek kapısını açtığı araçtan düşüp öldü
Abone Olgoogle-news

Tunceli’nin Nazimiye ilçesinde dün öğle saatlerinde Hasan Kılıçoğlu’nun kullandığı 24 ES 533 plakalı hafif ticari araçtaki kızı Gülseren Kılınç (49) iddiaya göre, ‘Araçtan yanık kokusu geliyor’ diyerek kapıyı açtı. Seyir halindeyken kapıyı açan Gülseren Kılınç, dengesini yitirip araçtan düştü.

Ağır yaralanan Kılınç, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Tunceli Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Kılınç, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Gülseren Kılınç’ın cansız bedeni otopsi için hastane morguna kaldırılırken,
olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle