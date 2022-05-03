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Yangınzede çocuklara Kızılay’dan sürpriz

#Kastamonu#Yangınzede#Kızılay
Yangınzede çocuklara Kızılay’dan sürpriz

Kastamonu’da 2022 yılının ilk 4 aylık döneminde meydana gelen 68 yangın olayında 96 ev ve işyeri kullanılamaz hale geldi. Yangınlarda 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı. Yangından en çok etkilenen kesim ise çocuklar oldu. Kızılay ekipleri Ramazan Bayramı’nda yangınzede çocuklar için harekete geçti.

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Kızılay gönüllüleri 16 evin yandığı Başören köyünde, 10 ev ve 1 caminin yandığı Tepeharman köyünde, 7 ev ve 1 caminin yandığı Haydarlar köyünde yaşayan çocuklara bayramlık, çikolata ve bayram harçlığı dağıttı. Çocuklarla oyunlar oynayıp yüzlerini boyayan Kızılay gönüllüleri, ayrıca bayram süresince okumaları için özel olarak seçilmiş kitaplar hediye etti. Kızılay ekiplerinin getirdiği bayramlıkları teslim alan çocuklar büyük mutluluk yaşadıklarını söyledi.

Yangında kıyafetlerinin yandığını söyleyen 12 yaşındaki Yıldız Sahra Kadiroğlu, “Yangında evimiz yandı ve kıyafetlerim de yandığı için de bayramda da giyeceğim hiçbir kıyafetim yoktu, Kızılay’daki abi ve ablalar bize kıyafet getirdi. Onlara çok teşekkür ederim”dedi. m İHA

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#Kastamonu#Yangınzede#Kızılay

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