Yangınlarla mücadelede 11'inci gün... Sıcak bölgelerde son durum

Muğla'nın; Marmaris, Köyceğiz, Milas, Kavaklıdere, Yılanlı, Seydikemer ve Yatağan ilçelerinin yanı sıra Aydın'ın Karacasu ve Bozdoğan, Isparta'nın Sütçüler, Burdur'un Gölhisar ve Karabük'teki yangınları kontrol altına alma çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Günlerdir karadan mücadele veren ekiplere havadan da yangın söndürme uçakları ve helikopterleri destek veriyor.

Bölge bölge, dakika dakika son gelişmeler şu şekilde:

SAAT: 01:00- AYDIN'DA 6 MAHALE TEDBİR AMAÇLI TAHLİYE EDİLDİ

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Çine ilçesindeki orman yangını nedeniyle tedbir amaçlı 6 mahallenin belirli bölümlerini tahliye etme kararı aldıklarını söyledi. Aksoy, "Bütün kurum ve kuruluşlarımızın birimleri burada fedakarca çalışıyor. Yangının özellikle yerleşim yerlerine zarar vermemesi adına tüm önlemler alınmaya gayret ediliyor. Şu anda alanda bütün birimlerimiz büyük bir hassasiyetle çalışmalarını sürdürüyor. Henüz kesin bir tespit olmamakla birlikte yaklaşık olarak Yatağan bölgesi de dahil olmak üzere 500 hektarlık alanın zarar görmüş olabileceğini değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

SAAT 00.40 - PAKDEMİRLİ: 47 İLDE 209 ORMAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Twitter hesabından ülke genelinde son 10 günde çıkan yangınlara ilişkin "Ormanın kahramanlarının 5 ilde 13 adet orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları büyük bir özveri ile devam ediyor. Son 10 günde ise 47 ilde 209 orman yangını kontrol altına alındı." ifadesini kullandı.

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