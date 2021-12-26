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Yangınları YİHA söndürecek

#Yangın#Müdahale#YİHA
Yangınları YİHA söndürecek

Türkiye özellikle geçen yaz aylarında ülkenin dört bir yanında çıkan orman yangınlarıyla mücadele etti. Bu yangınlarda 3 amfibi uçak, 6 idare helikopterin yanında 39 yangın söndürme helikopteri görev yaptı. Tarım ve Orman Bakanlığı yerine bu yıl ilk kez Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı (SSB) yangın söndürme uçakları ihalesini yapacak. 2022’de yangınlarla mücadelede 5 amfibi uçak ile 50’ye yakın helikopter kullanılması ve ayrıca kullanılacak İHA sayısının da arttırılması planlanıyor.

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Bu kapsamda orman yangınlarının tespiti, müdahalesi ve söndürülmesine imkan veren dünyanın ilk ve tek amfibi özellikli Yangın İnsansız Hava Aracı’nı (YİHA) geliştiren Elmas Savunma Sanayi ve Havacılık firması, yönetici ortağı Dilek Melissa Elmas ve İspanyol ortağı ile Türkiye de yatırıma hazırlanıyor. Savunma ve havacılık sektörlerinde faaliyet gösteren firma, Londra, Hong Kong, İstanbul ve Ankara ofislerinden faaliyetlerini yürütürken, proje yatırım ve temsilcilikleri de bulunuyor. Amfibi özelliği ve yaklaşık 2 ton sutaşıma kapasitesi ile ön plana çıkan YİHA, farklı insansız hava araçlarının ve yangın söndürme uçaklarının özelliklerini çok amaçlı tek bir platformda birleştirerek yangın söndürme ile birlikte yer-destek, lojistik, kargo ve arama kurtarma faaliyetleri için de kullanılacak.

Yangınları YİHA söndürecek

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CAN KAYBINA SON VERİLECEK

Firma yetkilileri, “YİHA ile ekonomik olarak birçok avantaj elde edilecek. Türkiye gibi bir ülkenin en az 20 uçaklık bir yangın söndürme filosuna ihtiyacı var. Bu kapsamda Milli Yangın İnsansız Hava araçları (YİHA) ile bu üstünlüğün en uygun harcama ile kapatılması ve her şeyden önce risksiz bir şekilde insan kaybı olmadan yapılması mümkün” diyor.

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#Yangın#Müdahale#YİHA

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