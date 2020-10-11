Yangınları PKK üstlendi! İhanet ateşi

Hatay’ın Belen ilçesinin kırsal Sarımazı mahallesi TOKİ ile İssume bölgeleri arasındaki yerleşim yerine yakın bir bölgede önceki gün saat 10.15 sıralarında orman yangını çıktı. Saatte 70 kilometreye varan rüzgar nedeniyle yangın kısa sürede büyüdü. Şiddetli rüzgar nedeniyle alevlere havadan güçlükle müdahale edildi. Alevlerin tehdit ettiği yerleşim yerleri boşaltıldı. Sarımazı Mahallesi’nde polis ekipleri anons yaparak evlerin boşaltılmasını ve araçların kaldırılmasını istedi. Mahalle sakinleri alabildikleri eşyalarıyla birlikte kaçtı. Yangın Arsuz ilçesi ile İskenderun ilçesi sınırlarına da ulaştı. Arsuz ilçesinde bazı ev ve işyerleri ile Nardüzü Mahallesi’ndeki bir fabrika yandı.

KONTROL ALTINA ALINDI

Hatay ve Kahramanmaraş’ta önceki gün çıkan yangınlar dün kontrol altına alındı. Ancak Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesine bağlı Ayşe Pınarı Musalar mevkisinde dün çıkan orman yangını rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Kontrol altına alınan yangında 35 hektar yandı. Andırın Kuzgun Mahallesi kırsalında dün çıkan yangın gece kontrol altına alındı. Hatay Belen’de cuma günü çıkan orman yangınına ekipler geceboyunca müdahaleyi sürdürdü. AFAD, yangınlarda 542 kişiyi tahliye ettiğini açıkladı.



Yangınlarda yaban hayatı büyük zarar gördü. Bir vatandaş, canını tehlikeye atarak alevlerden kurtardığı kaplumbağaya elleriyle su içirdi.

TERÖR ÖRGÜTÜ PKK ÜSTLENDİ

Hatay’daki yangını, bugüne kadar Türkiye’nin birçok yerindeki yangınlardan sorumlu olan terör örgütü PKK üstlendi. PKK adına ormanları yakıp doğayı katleden teröristler, kendilerine “Ateşin Çocukları İnisiyatifi” adını veriyor.

YAKANA MÜEBBET HAPİS

Pendik’teki Aydos Ormanı’nda 19 Eylül 2019’da PKK terör örgütü adına yangın çıkartan Yakup Akman, vatandaşların ihbarıyla yakalanmıştı. İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan Yakup Akman, “Devletin birliğini ve ülke bütünlüğü bozmak” suçundan müebbet hapis ve “Silahlı terör örgütü faaliyeti çerçevesinde devletin ormanını yakmak” suçundan 25 yıl hapis ve 20 bin TL adli para cezasına çarptırıldı.

AYNI GÜN 15 YANGIN

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli dün 15 yangın çıktığını belirterek “9’u orman yangını 6’sı kırsal yangın olmak kaydıyla tamamının kontrol altına alındığını söyleyebilirim. Hatay Belen’de ise çalışmalar devam ediyor” dedi. Bakan Pakdemirli, şunları söyledi: “Hatay’daki yangın 300-400 hektarlık bir alanda oldu. Nergizlik, Müftüler, Karahüseyinli Mahalleleri ile Belen ilçe merkezi yangında zarar gördü. Meteorolojik şartlar yangınla mücadelede aleyhte oldu. Yüzde 18 nem ve 35 derece sıcaklıkla birlikte 70 kilometreyi aşan rüzgar zorluk yarattı. Yangına 1 uçak, 5 helikopter, 188 arazöz, 25 iş makinesi ve 750 personelle müdahale ediyoruz. 15 ton su atabilen Kartal helikopterini de bölgeye sevk ettik. İhbarlar son derece önemli. Vatandaşlarımıza Alo 177’yi hatırlatmış olalım.”

‘GÖZALTILAR VAR’

Yangında sabotaj ihtimaliyle ilgili gözaltılar hakkında da bilgi veren Bakan Pakdemirli , “Çok ciddi kasıt şüpheleri ortaya çıktı. Valiliğimiz çok yönlü soruşturuyor, 4 şüpheli gözaltına alındı. 2’si savcılık tarafından serbest bırakıldı, 2’siyle ilgili de işlem yapılacak” dedi. Hasar tespit çalışmalarının başladığını söyleyen Bakan Pakdemirli, “İçişleri Bakanımızla görüştüm. Gerek AFAD fonundan olsun gerek Cumhurbaşkanlığı İdari İşler’den olsun bu hasar tespit çalışmalarını müteakiben inşallah en kısa zamanda yaraları sarmak maksadıyla belli ödemeler gerçekleşeceğini ifade etti” diye konuştu. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da Twitter’dan “Hatay’da gerçekleşen yangın için devletimiz tüm imkânlarıyla seferber haldedir” açıklaması yaptı.

542 kişi tahliye edildi;

- 7 daire,

- 11 müstakil ev,

- 14 işyeri,

- 8 fabrika,

- 4 araç,

- 3 depo,

- 35 arı kovanı yandı.