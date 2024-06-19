Yangınlar korkuttu

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İstanbul Sarıyer’de bulunan ağaç atıklarının depolandığı alanda önceki gün 17.00 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgârın da etkisiyle kısa sürede alevler geniş bir alana yayıldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 6.5 saat süren mücadelesi sonucu kontrol altına alındı. Ancak zaman zaman tekrar alevlenmeler oldu. Ekiplerin yoğun soğutma çalışmalarıyla alevler 9 saatte dün 02.00 sıralarında tamamen söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

İstanbul Tuzla’da da Deri Organize Sanayi Bölgesi içerisinde bulunan ve otomobil yedek parçası üreten bir fabrikada dün 13.00 sıralarında yangın çıktı. Rüzgârın da etkisiyle yangın hızla büyüyerek 3 fabrikayı daha etkiledi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, sağlık ve AFAD ekibi sevk edildi. Fabrikada patlamalar yaşandı.

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Patlama sırasında yaklaşık 200 metre ileriye fırlayan parçalar nedeniyle Kocaeli’nin Çayırova ilçesine bağlı mesire alanı ve civardaki otlar da tutuştu. Tuzla ve çevre ilçelerden gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, bir yangın söndürme helikopteri de havadan müdahale etti. Ekiplerin uzun süren çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı. İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada, yangına 56 araç ve 167 personelle müdahale edildiği belirtildi.