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Yangınlar korkuttu

Güncelleme Tarihi:

#İzmir#Gaziemir#Osmaniye
Yangınlar korkuttu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 10, 2023 07:00

Dün İzmir ve Osmaniye’de çıkan orman yangınları korkutsa da havadan ve karadan yapılan hızlı müdahale ile söndürüldü.

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İzmir’in Gaziemir ilçesindeki Sarnıç Göleti yakınlarındaki ormanda dün saat 13.00 sıralarında orman yangını çıktı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait 5 uçak ve 8 helikopter ile 21 arazöz, 8 su ikmal aracı ve 6 dozer ile yangına müdahale edildi. 2.5 saatlik bir mücadele ile yangın kontrol altına alındı. Yangın sebebiyle İzmir Adnan Menderes Havalimanı da yaklaşık 1.5 saat uçuşlara kapatıldı. Yangının kontrol altına alınması sonrası saat 14.50 itibarıyla havalimanı yeniden uçuşlara açıldı. 

RÜZGÂR KORKUTTU

Dün Osmaniye’nin Düziçi ilçesi Üzümlü Mahallesi’nde de saat 15.30’da orman yangını çıktı. Bölgeye 4 helikopter, 12 arazöz ve 85 personel sevk edildi. Havanın rüzgârlı olması nedeniyle, yangının büyüme ihtimaline karşı çevre ilçe ve kentlerden bölgeye destek istendi. Ekiplerin 2 saatlik çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı. ◊ DHA

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#İzmir#Gaziemir#Osmaniye

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