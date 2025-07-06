Yangınlar kontrol altında… Yeşilin yerini kül rengi aldı

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TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, önceki gün çıkan Muğla Milas ve Manisa Saruhanlı yangınlarının kontrol altın alındığını, dün ikinci gününde devam eden Hatay Dörtyol’daki orman yangınının da kısmen kontrol altına alındığını bildirdi. Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Ülkemizde meydana gelen yangınlara yönelik orman kahramanlarımızın etkin ve kararlı mücadelesi sonucunda Muğla Milas, Manisa Saruhanlı yangınları tamamen kontrol altına alınmıştır. Hatay Dörtyol yangını ise gece boyu süren kara müdahalemiz ve gün ışığıyla birlikte başlayan hava müdahalemiz sayesinde kısmen kontrol altına alınmıştır” dedi.

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ÇANAKKALE, ANTALYA...

Dün de Çanakkale Lapseki ve Antalya Muratpaşa’dan da alevler yükseldi. Lapseki’de Dışbudak köyü yakınlarında 11.30 sıralarında çıkan ve kısa sürede yayılan orman yangını 5 saat sonra kontrol altına alınabildi. Antalya Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi’nde de saat 14.30 sıralarında çıkan yangına ekipler yoğun müdahalede bulundu. Birçok seraya, tarım arazisine, zeytin ağacına zarar veren yangın 3 saatte kontrol altına alındı. Yangının söndürüldüğü alanlardaki tahribat ise yürek dağladı. Yemyeşil ormanlardan geriye bir avuç kül kalmıştı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yangınlardan etkilenen iller arasında İzmir, Bilecik, Manisa, Aydın, Antalya, Hatay, Adana ve Isparta’nın bulunduğunu belirterek, 8 ilde toplamda 1168 binanın zarar gördüğünü açıkladı.

YARALI İŞÇİ ŞEHİT OLDU

İzmir’in Ödemiş ilçesinde çıkan yangında geçen perşembe şehit olan Konya Orman Bölge Müdürlüğü’nde görevli dozer operatörü İbrahim Demir (39) ile 80 yaşındaki İbrahim Erkan’ın ardından Beydağ Orman İşletme Şefliği’nde çalışan şoför Ragıp Şahin (45) de tedavi gördüğü hastanede dün şehit oldu. Şahin, Bakan Yumaklı’nın da katıldığı cenaze töreninin ardından defnedildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Şahin’in ailesine başsağlığı dileklerini iletti. Ödemiş’teki yangında can kaybı 3’e yükselmiş oldu.

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3 TUTUKLAMA

Bursa ve Uşak’ta çıkan orman yangınlarıyla ilgili 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ESKİ BAKAN KASAPOĞLU ÖDEMİŞ’TE: KAHRAMANLARIMIZA ŞÜKRAN BORÇLUYUZ

AK Parti İzmir Milletvekili ve önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu, İzmir’de yangınlardan en fazla etkilenen yerlerin başında gelen Ödemiş’i ziyaret etti.Yangında hayatını kaybeden İbrahim Erkan’ın cenaze törenine katıldı ve ardından Üzümlü Mahallesi’ne geçerek son durum hakkında bilgi alan ve yangınlara karşı verilen mücadeleye dikkat çeken Kasapoğlu, “Günlerdir gece gündüz demeden, gözüne uyku girmeden yangınlarla cansiperane mücadele eden kahramanlarımıza ve gönüllülerimize şükranlarımı sunmak istiyorum. Onlara minnettarız, cesaret ve fedakârlıklarına şahidiz” dedi.

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