Yangınla zincirden kurtarıldı

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde tek katlı evde dün öğle saatlerinde yangın çıktı. İtfaiye yangını kısa sürede söndürdü. Kontrol için yanan eve giren itfaiye erleri, odada 11 yaşındaki E.B.’yi ayak bileğinden zincirlenmiş halde buldu. Mahallelinin de yardımıyla zinciri baltayla kesen itfaiye erleri

E.B.’yi kurtardı. Hafif yaralı E.B., olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Yenişehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. E.B.’yi, babası Mehmet B.’nin zincirle bağladığı ortaya çıktı. 8 çocuklu baba Mehmet B., oğlu E.B.’nin çok yaramaz olduğundan evden çıkmaması için sadece evde gezebilecek kadar bir zincir ile bağladığını söyledi. Yangın çıkabileceğini düşünemediğini belirten Mehmet B., çok pişman olduğunu söyledi. Mehmet B.’ye tepki yağdı.

KAYMAKAM: KABUL EDİLEMEZ

Olay yerine gelen Yenişehir Kaymakamı Suat Seyitoğlu, söndürme çalışmalarını ve E.B.’nin zincirden kurtarılmasını izledi. Kaymakam Seyitoğlu, baba Mehmet B.’ye tepki gösterip “Çocukla bizzat görüşüp, gereken neyse yapacağız. Böyle bir şey asla kabul edilemez” dedi.

Çocuğu zincire bağlı olarak bulan itfaiye eri de, “Yangının ortasında çocuğu gördüm. Kolundan tutup kucağıma almak istediğimde ayaklarından zincirle bağlı olduğunu fark ettim. Bir vatandaş baltayla zinciri kesti ve çocuğu evden çıkarmaya başardık. Evden çıktıktan çok kısa süre sonra evin çatısı çöktü. Çocuğu Allah korudu” diye konuştu. Kiracı olarak oturdukları evleri yanan aileye, TOKİ sosyal konutlarından geçici olarak bir ev verilirken, kaymakamlık ve belediye eşyalarını karşılayacak.