Yangının ‘survivor’ları

Antalya Manavgat'ta10 günde kontrol altına alınıp söndürülen yangında, hayvanlar da etkilendi. Yangının yok olma noktasına getirdiği Saraçlı Mahallesi'ndeki bir hikâye dikkat çekti: Ramazan Tarakçı, gece saatlerinde yangını görünce önce aracıyla ailesini, eşini ve çocuklarını güvenli noktaya ulaştırdı. Ardından ahırdaki 80 küçükbaşı çıkardı. Akrabalarının hayvanlarını da yanına alan Tarakçı, 300 küçükbaşla yangından kaçmayı başardı.

1 AYLIK YAVRU SİNCAP

Yine Manavgat’ta söndürme çalışmalarında fark edilerek kurtarılan hayvanların tedavilerine devam ediliyor. Alevlerden kurtulan yavru sincap da hayvanseverler tarafından Antalya’daki özel kliniğe getirildi. 1 aylık olduğu değerlendirilen sincabın vücudundaki üçüncü derece yanıkların iyileştirilmesi için çaba harcanıyor. Burnu, ensesi ve ayakları yanan yavrunun hayati tehlikesi devam ediyor.

PAMUK TAVŞANIN ŞANSI

Osmaniye merkeze bağlı Kazmaca Köyü’nde 28 Temmuz’da başlayıp yaklaşık 3 gün sonunda tamamen söndürülen orman yangınında alevler arasından kurtulup hayatta kalmayı başaran bir tavşan, Bozan ailesine sığındı. Renginden dolayı ‘Pamuk’ adını veren aile, tavşana gözleri gibi bakıyor.

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