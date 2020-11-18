Yangının sebebi ortaya çıktı: Kötü tesisat

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri 355 yıllık tarihi Vaniköy Camisi’ni küle çeviren yangının sebebini yaptıkları incelemelerin ardından açıkladı. İtfaiye raporunda camide zarar gören kısımlarla ilgili “Binanın cami ve lojman olarak kullanılan ahşap olan kısımları ile dahilindeki eşyalar, çatısı ve elektrik tesisatı tamamen yanmaktan, kagir olan kısımları ve minarenin sıvaları dökülmekten binanın ön cephe bahçesinde bulunan çınar ağacı kısmen yanmaktan zarar görmüştür. Ayrıca caminin doğu cephesinde park halindeki yasal sahibi tespit edilemeye araç, muhtelif kısımları aşırı hararet nedeniyle kavrulmaktan zarar görmüştür” bilgilerine yer verildi. İtfaiye ekipleri tarihi camiyi yok eden alevlerin çıkış yeriyle ilgili ise “Elektrik tesisatı kablolarının ısınması sonucu, kablo izolasyonlarının tutuşmasıyla yangın başlangıcı meydana geldi” denildi.

İHMALLER ZİNCİRİNİ ANLATTI

Tarihi Vaniköy Camisi, İstanbul 6 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu alanında kalıyor. 6 Numaralı Kurulunun geçmiş dönem Başkan Yardımcısı Mimar Metin Zeydanlı yangına ilişkin yaptığı açıklamada, “İtfaiye raporunda, yangının camideki ahşap kaplamaların arasından geçen kabloların bulunduğu kısımda meydana geldiği belirtilmiş. Şimdi buraya dikkat etmek lazım. Bu elektrik sistemleri döşenirken izin alınmış mı? Eğer izin alınsaydı, yapıyla ilgili elektrik projeleri hazırlanır ve yanmaz kablolar gibi başka önlemler alınarak ehil tesisat oluşturulması sağlanırdı. Camide birileri kendi kafasına göre kontrolsüz biçimde kötü malzeme kullanılarak bir tesisat oluşturmuş. Bu da yangına sebep olmuştur. Bu çok üzücü bir olaydır. Tarihi yapılarımız bu tür küçük ihmallerle yok oluyor” dedi.

700 GÜNDE ONARILACAK

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yangında küle dönen tarihi Vaniköy Camisi’nin onarımı için Kalyon Vakfı ile protokol imzaladı. Vaniköy Camisi avlusunda düzenlenen imza törenine, Vali Yerlikaya ve Kalyon Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Cemal Kalyoncu’nun yanı sıra, Mehmet Vani Vakfı maliki Uğur Vanioğlu ve İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürü Musa Akdeniz katıldı.

Soldan sağa: Musa Akdeniz, Uğur Vanioğlu, Ali Yerlikaya, Orhan Cemal Kalyoncu

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, imzaların atılmasından sonra yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Caminin restorasyon projesi kapsamında çok ileri teknoloji ile, 3 boyutlu lazer tarama görüntüleri kaydedilmişti. Buna dayalı olarak aslına en uygun şekilde Vaniköy Camisi’ni yeniden ihya edeceğiz. Yangın sonrası, kendisi de Vaniköy sakini olan ve camiye komşu olan Kalyon Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı, Orhan Cemal Kalyoncu, valiliğimizi arayarak, cami yangınına çok üzüldüğünü ve bir komşu olarak camiyi aslına uygun şekilde ihya etmek istediğini bildirdiler. Biz de bu duyarlı yaklaşım için teşekkür ettik. 10 gün içinde hemen yer teslimi yapılacak. Projenin inşallah 700 gün, yani iki yıl içerisinde tamamlanmasını ön görüyoruz.”