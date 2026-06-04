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Yangının ortasında Türk bayrağını korumaya aldı

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#Şırnak Yangını#Türk Bayrağı#İtfaiye Ekipleri
Yangının ortasında Türk bayrağını korumaya aldı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 04, 2026 10:45

Şırnak’ta tek katlı binada çıkan yangında söndürme çalışmalarında görev yapan itfaiye eri, duvarda asılı Türk bayrağını indirilip zarar görmemesi için koruma altına alındı.

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Merkeze bağlı İkizce köyü yakınlarındaki tek katlı binada, dün akşam saatlerinde yangın çıktı. İhbarla adrese Şırnak Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ile güvenlik güçleri sevk edildi.

İtfaiyeciler, yangına müdahale edip alevleri kontrol altına aldı. Söndürme çalışmaları sırasında binanın duvarında asılı bulunan Türk bayrağı, zarar görmemesi amacıyla bulunduğu yerden, itfaiyeci tarafından indirilip, korumaya alındı.

Çalışmalardan sonra yangın tamamen söndürüldü. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı ancak binada zarar meydana geldiği görüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Yangının ortasında Türk bayrağını korumaya aldı


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#Şırnak Yangını#Türk Bayrağı#İtfaiye Ekipleri

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