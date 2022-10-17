Yangının nedeni: Klima ve plastik

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İSTANBUL Kadıköy Fikitepe’de bulunan 24 katlı bir rezidansta önceki gün akşam saatlerinde alt katlarda başlayan yangın, kısa sürede dış cephe kaplaması üzerinden binanın en üst katına kadar ulaştı. İtfaiyeciler, rezidansta bulunan ‘kuru boru sistemi’, devreye sokulamayınca, 4 hortumu birbirine ekleyerek oluşturduğu 80 metrelik hortumla yangını söndürdü. Soğutma çalışmaları dün 02.30’da tamamlandı.

BU SEFER DAİRE YANDI

İlk belirlemelere göre, yangının klimaların dış ünitelerinin bulunduğu şafttaki elektrikten kaynaklandığı öğrenildi. Binanın dış cephesinde bulunan ve balkonlarda estetik amaçlı görünsün diye klimaların üzerine yapılan ahşap görünümlü alüminyum doğramaların üzerindeki yangına dayanıklı olmayan plastik kaplamaların tutuştuğu belirlendi. Rezidansın bir dairesinde dün de yangın çıktı. Kısa sürede yangına müdahale eden itfaiye yangını söndürdü.

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