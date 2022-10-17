Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Yangının nedeni: Klima ve plastik

Güncelleme Tarihi:

#Kadıköy#Yangın#Bina
Yangının nedeni: Klima ve plastik
Fatma Aksu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 17, 2022 07:00

İstanbul Kadıköy’deki 24 katlı rezidanstaki yangının klimalardaki elektrik aksamından çıktığı ve plastik kaplamaların tutuştuğu öğrenildi.

Haberin Devamı

İSTANBUL Kadıköy Fikitepe’de bulunan 24 katlı bir rezidansta önceki gün akşam saatlerinde alt katlarda başlayan yangın, kısa sürede dış cephe kaplaması üzerinden binanın en üst katına kadar ulaştı. İtfaiyeciler, rezidansta bulunan ‘kuru boru sistemi’, devreye sokulamayınca, 4 hortumu birbirine ekleyerek oluşturduğu 80 metrelik hortumla yangını söndürdü. Soğutma çalışmaları dün 02.30’da tamamlandı.

BU SEFER DAİRE YANDI

İlk belirlemelere göre, yangının klimaların dış ünitelerinin bulunduğu şafttaki elektrikten kaynaklandığı öğrenildi. Binanın dış cephesinde bulunan ve balkonlarda estetik amaçlı görünsün diye klimaların üzerine yapılan ahşap görünümlü alüminyum doğramaların üzerindeki yangına dayanıklı olmayan plastik kaplamaların tutuştuğu belirlendi. Rezidansın bir dairesinde dün de yangın çıktı. Kısa sürede yangına müdahale eden itfaiye yangını söndürdü.

Haberin Devamı

Yangının nedeni: Klima ve plastik

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kadıköy#Yangın#Bina

BAKMADAN GEÇME!

BÜYÜK KAPIŞMA | Sağlık için hangisi daha faydalı Kahve mi çay mı

BÜYÜK KAPIŞMA | Sağlık için hangisi daha faydalı? Kahve mi çay mı?

#Kahve
Türkiye’de mutlaka görülmesi gereken mağaralar | 7 ŞEHİR 10 ADRES

Türkiye’de mutlaka görülmesi gereken mağaralar | 7 ŞEHİR 10 ADRES

#Rota
Balkondaki görünmez tehlike: Kumru yuvadan uçunca bile risk devam ediyor

Balkondaki görünmez tehlike: Kumru yuvadan uçunca bile risk devam ediyor!

#Sağlık

BAKMADAN GEÇME!

BÜYÜK KAPIŞMA | Sağlık için hangisi daha faydalı Kahve mi çay mı

BÜYÜK KAPIŞMA | Sağlık için hangisi daha faydalı? Kahve mi çay mı?

#Kahve
Türkiye’de mutlaka görülmesi gereken mağaralar | 7 ŞEHİR 10 ADRES

Türkiye’de mutlaka görülmesi gereken mağaralar | 7 ŞEHİR 10 ADRES

#Rota
Balkondaki görünmez tehlike: Kumru yuvadan uçunca bile risk devam ediyor

Balkondaki görünmez tehlike: Kumru yuvadan uçunca bile risk devam ediyor!

#Sağlık