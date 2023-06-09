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Yangının nedeni elektrikli soba! 8'i çocuk 9 kişi ölmüştü

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#Bursa#Yangın#Soba
Yangının nedeni elektrikli soba 8i çocuk 9 kişi ölmüştü
Oluşturulma Tarihi: Haziran 09, 2023 07:00

8’i çocuk, 9 kişinin öldüğü yangına ilişkin soruşturmada takipsizlik kararı verildi. Kararda, yangının elektrikli sobadan kaynaklı çıktığı, ölen anne Amina Eltaha Elmuse’nin kusurlu olduğu belirtildi.

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Bursa Yıldırım’da 4 katlı binanın 2. katındaki evde, geçen yıl kasım ayında çıkan yangında Suriye uyruklu Amina Eltaha Elmuse, çocukları Yasir (1), Muhammed (3), Ahmed (4), Gerem (6), Merem (9), Ali Aljasem (10) ile yeğenleri Ahmed ile Ali El Cesim kardeşler hayatını kaybetmişti. Baba Hüseyin Aljasem ise yangın sırasında dışarıdaydı. Cumhuriyet Başsavcı Vekili ile 3 savcının, ‘taksirle yangına neden olma’ suçlaması ile yürüttüğü soruşturma, takipsizlikle sonuçlandı. Bilirkişi raporuna göre, yangının elektrikli sobadan kaynaklı çıktığı belirtildi.

ÖLEN ANNE KUSURLU

Raporda, ‘Elektrikli sobanın hararetinin odada bulunan poliüretan malzemeli tekstil malzemelerini tutuşturması sonucu meydana gelme ihtimali yüksek görülmüştür’ denildi. Raporda ayrıca anne Amina Eltaha Elmuse’nin, kolay yanan tekstil malzemelerini hatalı kullanımı, bilgisizliği ve tedbirsizliği nedeniyle kusurlu olduğu belirtildi.

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#Bursa#Yangın#Soba

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