Benzeri iki olaya dün Hisarönü’nde de rastladım. Hisarönü’nde toprak yolda motosikletimle yamacın yukarılarına keşif için çıktım. Bir ağacın dibinde yeni bir alana sıçrayan alevleri gördüm. Hemen fotoğraflayarak, müdahale etmeleri için aşağıdaki itfaiye ekiplerine gönderdim. Yanıma gelmeleri 5-6 dakikayı geçmedi. Ama onlar gelinceye kadar alevler inanılmaz hızla büyüdü, her tarafı sardı. Yangının hızını görünce dehşete kapıldım. Alevlerin boyu birkaç dakika içinde 30 metreyi buldu. Bu yangın gün içinde daha da büyüdü. Yerleşim yerlerini tehdit eder hale geldi. Evler boşaltıldı.



Orman ekipleri, itfaiye personeli, tankerler ve gönüllüler Marmaris’teki yangınlarda gün boyu köşe kapmaca oynadı. Bir noktaya müdahale edilirken 50 metre ötede yeni bir noktadan başlayan alevlere koşmak zorunda kaldılar. Önlem için oluşturulan güvenlik çemberleri sürekli genişletildi.

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