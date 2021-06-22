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Gündem
Mustafa ESEN- Ramazan EĞRİ / İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 22.06.2021 - 11:13 | Son Güncelleme:

Yangının arkasından koca dehşeti çıkmıştı! Eşini ve oğlunu öldüren Mehmet Güney'in görüntüleri çıktı

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İstanbul Ümraniye'de dün çıkan yangında Arzu Rahman Güney hayatını kaybetmiş, ağır yaralanan oğlu Kerem Güney de bugün yaşamını yitirmişti. Olayın arkasından koca dehşeti çıkmış, Mehmet Güney de yaşamına son vermişti. Mehmet Güney'in evden panikle çıktığı anların görüntüsü ortaya çıktı.

Armağanevler Mahallesi, Narlı Sokak'taki dairede yangın çıkmış, Arzu Rahman Güney hayatını kaybederken, oğlu Kerem Güney ağır yaralanmıştı. Yoğun bakıma alınan 7 yaşındaki Kerem Güney yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayın hemen ardından kayıplara karışan baba Mehmet Güney ise intihar ederek yaşamına son vermişti. Polisin yaptığı çalışmadan sonra anne Arzu Rahman Güney'in cinayete kurban gittiği ortaya çıktı.

Yangının arkasından koca dehşeti çıkmıştı Eşini ve oğlunu öldüren Mehmet Güneyin görüntüleri çıktı
EVDEN KOŞARAK UZAKLAŞTI

Ümraniye'de cinayetin ardından Mehmet Güney'in evden çıktığı anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Sokaktaki güvenlik kamerasında görüntülere önce anne Arzu Rahman Güney'in apartmana girişi yansıdı. Bir süre sonra da baba Mehmet Güney'in elinde poşet, yanında oğlu Kerem Güney ile birlikte binaya girdiği görüldü. Baba Mehmet Güney, öğle saatlerine doğru binadan hızla çıkarak uzaklaştı. Hemen yan taraftaki sokakta bulunan otomobiline yönelen Mehmet Güney, otomobile binerek sokaktan ayrıldı.

Yangının arkasından koca dehşeti çıkmıştı Eşini ve oğlunu öldüren Mehmet Güneyin görüntüleri çıktı

 

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