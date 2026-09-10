Yangının altından cinayet çıktı

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Elazığ’ın Karakoçan ilçesine bağlı Koçyiğitler köyündeki 2 katlı müstakil evde, önceki gece henüz bilinmeyen nedenle yangın çıkmıştı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, evde Ağa Üykü ve eşi Hayriye Üykü’nün cansız bedenleri bulunmuştu.

Ağa ve Hayriye Üykü çiftinin otopsi işlemlerinde vücutlarında kurşun izleri tespit edildi. Üykü çiftinin silahla vurulup öldürüldükten sonra evin ateşe verildiği değerlendirilirken, yapılan incelemelerde de Hayriye Üykü’ye ait altınların ve değerli eşyaların kayıp olduğu saptandı.

Çiftin oğulları Düzgün Üykü, şüphelilerin yakalanıp cezalandırılmasını isteyerek, “Kimsenin hak etmediği bir ölüm şekli. Annem, babam kimseye kötülük yapan yapıya sahip insanlar değildi. Evimiz yol üstü, herkesin evi gibiydi. Burada yaşayan insanlar olarak, bu yaptı, şu yaptı diye kimseye iftira atmak durumunda değiliz. Düşman sahibi insanlar değiliz. Anne babamın ön otopsi raporunda sırtından vurulduğu tespit ediliyorsa, bunu yapanların başkalarına zarar vermemeleri adına yakalanması gerekiyor” dedi.