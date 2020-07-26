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Haber Giriş: 26.07.2020 - 21:39,Son Güncelleme:

Yangını söndürmeye gidiyordu! Orman memurundan acı haber

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Yangını söndürmeye gidiyordu! Orman memurundan acı haber
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İzmir’in Tire ilçesinde, geçen 14 Temmuz’da makilik alanda çıkan orman yangınına müdahale etmek için bölgeye giderken devrilen arazözde yaralanan Sedat Sagun (32), yaşam savaşını kaybederek şehit oldu. Kazada şehit sayısı 3’e yükseldi.

Kaza, 14 Temmuz tarihinde Selçuk -Tire karayolu Büyükkale mevkisinde meydana geldi. Çayırlı Mahallesi’ndeki makilik alanda çıkan yangına, Bayındır Orman İşletme Şefliği'ne ait arazöz de takviye olarak gönderildi.

Arazöz, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucunda devrildi. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede Nurullah Akbaş (40) ile Ali Yılmaz’ın (47) hayatlarını kaybettikleri belirlendi.

Kazada yaralanan Mustafa Genç (51) ve Sedat Sagun (32) ise Torbalı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Şehit orman muhafaza memurları Yılmaz ve Akbaş, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’nde düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

BUCA'DA TOPRAĞA VERİLECEK

Hastanede tedavi gören Sedat Sagun’un ise bugün hastanede şehit olduğu öğrenildi. Sagun’un da hayatını kaybetmesiyle kazadaki şehit sayısı 3’e yükseldi. Şehit ormancının cenazesinin, bugün Buca’da defnedileceği öğrenildi.

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