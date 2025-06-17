"Yangını söndürme derdindeyiz"

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CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, Beştepe’de yapılan Kabine toplantısının ardından özetle şunları söyledi:

SALDIRININ ÇOK SİNSİ AMAÇLARI VAR

“Bölgemizde bir süredir çok ciddi gerilim, çatışma, savaşlar yaşanıyor. Rusya-Ukrayna savaşı her iki tarafı da yıpratan ağır sonuçlarıyla sürüyor. İsrail soykırım ile Lübnan ve Suriye’de gerçekleştirdiği pervasız eylemler hepimizin yüreğini kanatıyor. Aynı İsrail şimdi de komşumuz İran’a karşı saldırı başlattı. Saldırının aslında çok kapsamlı, sinsi amaçları olduğu her geçen gün daha iyi anlaşılıyor. En başından beri İran’ın nükleer programıyla ilgili müzakere masasında yürütülmesi gerektiğini savunduk, bugün de aynı noktadayız. Masada çözebilecek meseleleri silahla, kaosla, önüne gelen her şeyi bombalamayla halletmeye çalışmanın ileride nelere yol açacağını kimse tahmin edemez.

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Batı’nın sınırsız desteğiyle İran’a saldıran, Gazze’yi yerle bir eden bölgedeki her ülkeye kabadayılık taslayan İsrail aslında ne yaptığının farkında değil. Belki ileride yaptığı hatanın farkına varacak ama korkarız iş işten geçmiş olacak. Hiçbir ülke kendi sınırlarından ibaret değildir. Bölgedeki her hadise tüm toplumları yakından ilgilendirir, etkiler, orta ve uzun vadeli sonuçlar doğurur. Filistin halkına ve topraklarına saldırmak sadece oradaki birkaç milyonla sınırlı hadise değildir. İran’a saldırmak da sadece İran’ı ilgilendiren vaka da değildir. Aynı tespitleri Hindistan, Pakistan, Türk Cumhuriyetleri, Kuzey Afrika’yla ilgili yapabiliriz.

CAYDIRICI DEĞİLSENİZ...

Siyasi, sosyal, ekonomik, askeri olarak güçlü değilseniz, kendinize yeterli değilseniz, caydırıcılık seviyesine ulaşamamışsanız işiniz çok zordur. Her an kendinizi sizden güçlü gören birisi tepenize yumruğu indirebilir. Haraca bağlayabilir, zelil bir duruma düşürebilir. Millet olarak böyle utançla yaşamaksa ölmeyi tercih edecek karaktere sahibiz. Toprağın üstünde onursuzca yaşamaktansa toprağın altında şerefli yatmayı yeğleriz. Bu duruma düşmemek kimilerinin yaptığı gibi öyle lafla, edebiyatla mangalda kül bırakmayan afaki söylemlerle olmuyor. Bunun için çalışacaksınız, geliştireceksiniz, üreteceksiniz, ter dökeceksiniz. Rüştünüzü tüm dünyaya ispat edeceksiniz.

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GÜN, SORUMLU SİYASET GÜNÜ

Ülkemizin politik ve sosyal kutuplaşma yoluyla sokak ve gerilim siyasetiyle içi boş hamasi söylemlerle zaafa uğratılması bu ülkede kimsenin hayrına değildir. Muhalefetin tribünlere onama uğruna Rusya-Ukrayna savaşının başlangıcında yaptığı yanlışa tekrar düşmemelerini arzu ediyoruz. Gün özellikle sorumlu siyaset yapma günüdür. Birileri gibi ateşe benzin dökmenin değil daha fazla büyümeden bir an önce yangını söndürmenin derdindeyiz. Amacımız bölgemizde sulhun sükunun hâkim olması, istikrar ve güven ortamının tesis ve tahkim edilmesidir. Gelişmeleri günlük siyasete polemik malzemesi yapmanın ülke güvenliği için verilen mücadele ortada iken haksız ve mesnetsiz suçlamalarda bulunmanın hiçbir haklı gerekçesi olamaz. Biz tarih boyunca metanetimizi, asaletimizi, uhuvvetimizi, dayanışmamızı muhafaza ederek önümüze koyulan engelleri teker teker aştık. Üzerimizde oynanan oyunları bozduk. Karanlık tünellerden yine bu şekilde aydınlığa çıktık. Bugün Türkiye’nin en büyük ihtiyacı birlik ve kardeşlik siyasetidir. Birbirimize inanarak, güvenerek, 86 milyon kalp kalbe vererek güzel yarınlara inşallah hep beraber varacağız. Bugün dünden daha iyiyiz, daha güçlüyüz, daha ileri bir konumdayız. İnşallah yarın bugünden de güçlü olacağız.”

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İSRAİL VARLIĞINI RİSKE ATIYOR

- CUMHURBAŞKANI Erdoğan “Bölgemizde hakikatler gözetilmeden atılan her adım ileride yaşanacak başka felaketlere davetiye çıkartır” uyarısı yaptı: “Bu felaketler de zalimlerin bertaraf olmasıyla sonuçlanır. İsrail yaptığı her zulümle, döktüğü her kanla, işlediği insanlık suçuyla adım adım kendi varlığını ve toplumun geleceğini riske etmektedir. Zulümle abad olunmaz. Zulmün sonu derin bir pişmanlıktır. Türkiye ve Türk milleti olarak medeniyet mirasımızın bize vazettiği adalet, hakkaniyet, vicdan çerçevesinde önce kendi vatandaşlarımızı, kardeş ve dost toplulukları ve en nihayetinde tüm insanlığı kucaklamak için samimi gayret içindeyiz. Yakın zamanda Balkanlar’da, Karabağ’da, Libya’da, Suriye’de bu yaklaşımın neticelerini hep birlikte takip ettik. İnşallah bundan sonra da sadece kendi içimizde birliği, beraberliği, kardeşliği yüceltmekle kalmayacak aynı iklimin bölgede sağlayacak girişimlerimize devam edeceğiz.”

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SAVUNMA SANAYİSİ... KİMSE BİZE EFELENEMEYECEK

CUMHURBAŞKANI Erdoğan savunma sanayisindeki gelişmelere ilişkin şu mesajları verdi:

“İktidara geldiğimizde ülkemizde savunma sanayi alanında gerçek anlamda dişe dokunur caydırıcılık gücünün altını dolduracak kayda değer birikim yoktu. Yenilikçilik adına ortada hiçbir çaba, faaliyet yoktu. Hemen kolları sıvadık. Acil ihtiyaçlar dışındaki hazır alım siparişlerini iptal ettik. Bu kaynağı üzerine ilaveler de yaparak büyüttük ve savunma sanayimizin emrine verdik. 23 yılda bu noktaya ulaşmak öyle kolay olmadı. Dışarıdan gelen engellemeleri zaten normal karşılıyoruz ama içeride birilerinin yapılan her işi kötüleyerek, olmadık engeller çıkartarak sabote etmeye çalıştıklarını asla unutmadık ve unutmayacağız.

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MARKAYA DÖNÜŞTÜK

Geldiğimiz noktada bilhassa İHA konusunda dünyanın önde gelen ülkeleri arasına girdik. Zırhlı kara araçları konusunda adeta küresel bir markaya dönüştük. Kendi füze, radar, deniz araçları, haberleşme sistemlerimizi geliştiriyor, üretiyoruz. En zoru artık geride kalmıştır.

MİLLİ SAVAŞ UÇAĞIMIZ

Tasarım, yazılım, donanım ve diğer unsurlarıyla üretim aşamasına getirmenin ne demek olduğunu en iyi biz biliriz. Envanterimize giren bu ürünleri caydırıcılığımızı destekleyecek şekilde imal etme safhasına geldik. Milli savaş uçağımız KAAN bunun örneklerinden biridir. İnşallah çok uzun olmayan bir süreçte hiç ama hiç kimsenin bize efelenmeyi dahi göze alamayacağı savunma kapasitesine erişmiş olacağız. Bunun şartı ise siyasi istikrar, ekonomimizi güçlü tutmak, sosyal barışı tahkim etmek, diplomatik ilişkilerimizi geliştirmekten geçiyor.

Devlet ve millet olarak bazı sıkıntıları çekecek, bazı fedakârlığı yapacağız ki hedefimize ulaşabilelim. Türkiye safralarından kurtuldukça her alanda geleceğine umutla bakmaktadır. İktidarımız ve ittifakımız bölgemizin içinde bulunduğu bu sancılı dönemde Türkiye’nin istiklal ve istikbalinin temelidir ve teminatıdır.

86 milyonun emaneti emin ve ehil ellerde güvendedir. Türkiye Yüzyılı’nın inşasına Allah’ın izniyle kimse mani olamayacaktır.”

250 BİNİNCİ AFET KONUTU TESLİM

- ERDOĞAN deprem bölgesindeki çalışmalarla ilgili “Deprem bölgenin yeniden inşa ve ihyası gündemimizde ilk sırayı korumaktadır. Perşembe günü Kahramanmaraş’ta 250 bininci afet konutunun anahtarını depremzede kardeşlerimize teslim edeceğiz” dedi.

BAYRAMDA OTOYOLLARDA 16 MİLYON ARAÇ GEÇİŞİ

- KONUŞMASINDA bayramdaki trafik kazalarına da değinen Erdoğan şöyle konuştu: “Can kayıplarının önüne geçmek için yoğun çaba harcadık. 4-9 Haziran tarihleri arasında otoyollarımızdan 16 milyon 300 bin araç geçişi yapıldı. Yani ülkemizdeki toplam araç sayısının yarısından fazlası yollardaydı. Raylı sistemleri ise toplam 2 milyon 783 bin kişi kullandı. Proje aşamasından açılışına kadar çok sayıda haksız eleştirinin muhatabı olan İstanbul Havalimanı’nda 1 milyon 152 bin yolcuya hizmet verdik. Esenboğa Havalimanı’nı ise aynı dönemde 189 bin 470 yolcu kullandı. İzmir Adnan Menderes Havalimanı’nda da farklı günlerde yolcu rekorları kırıldı. Ulaştırma altyapımızın geliştirilmesi için yaptığımız devasa yatırımların önemini bu süreçte bir kez daha görmüş olduk. Ankara Kırıkkale Çorum Samsun hızlı demiryolu projesinde Delice-Çorum Etabı’nın temelini iki gün önce attık. Hattımız tamamlandığında Ankara-Kırıkkale-Çorum arasında kesintisiz hızlı tren bağlantısı sağlanacak. Çorum-Ankara arası 1 saat 15 dakikaya inecek. Ankara-Samsun arası seyahat süresi 2.5 saat olacak.”