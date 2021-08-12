İtfaiyeciler için dün Yenikapı’da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da katıldığı tören düzenlendi. Evlerine dönmenin buruk sevincini yaşayan itfaiyecilerden biri de 2 çocuk babası Ahmet Doğan’dı. Doğan yaşananları, gözyaşlarını tutarak şöyle anlattı: “Ormanın ağladığını gördüm. Yanan evler, ahırlar gördük. Böyle merhametli, yardımsever, cansiperhane bize koşan insan görmedim. Bakışları unutulacak gibi değildi.”

OĞLUM BİZ SAVAŞTAYIZ

Beş buçuk yaşındaki oğlum arayıp, ‘Baba seni çok özledim, gel’ dedi. Ona şunu söyledim: ‘Ali Aydın, oğlum... Biz savaştayız. Eğer biz bu savaşta mağlup olursak, geleceğimiz yok olacak. Ormanlarımız, oksijenimiz yanacak. Cephedeyiz. Bu savaşta mağlup olamayız. Biraz daha sabret. Ben de seni çok özledim ama geleceğim.’ İki oğlu, Doğan’a sarılıp, “Yangını söndüren aslan babam” diye ağladı.

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