Yangını İHA tespit etmiş

Geçici orman işçisi Görkem Hasdemir’in (32) şehit olduğu yangında, 150 futbol sahası büyüklüğündeki 1100 dönüm alan zarar gördü. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, alevlerin saat 10.30 sıralarında tespit edildiğini, saat 10.40’ta ilk müdahalenin yapıldığını açıkladı. Yangının, bakanlığın orman yangınlarına karşı kullandığı, ısıya duyarlı insansız hava aracı (İHA) ile 57 kilometre uzaklıktan tespit edildiği ortaya çıktı.

5’İNCİ GÜNDE SÖNDÜ

Bingöl’ün Genç ilçesine bağlı Güzeldere ve Dedebağı köyleri mevkisinde 25 Haziran’da başlayan yangın ise dün sabah saatlerinde, yangının 5. gününde söndürüldü. Bingöl Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Şu ana kadar yaklaşık 2 bin-2 bin 500 hektar alan yangından etkilendi” denildi.

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