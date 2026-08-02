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Yangını fark etmeden düğüne devam ettiler

Güncelleme Tarihi:

#Hatay'#Reyhanlı#Düğün
Yangını fark etmeden düğüne devam ettiler
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 02, 2026 02:32

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, iddiaya göre açık hava düğün salonundan atılan havai fişekler çalılık ve zeytin bahçesinde yangına neden oldu. Yangın sırasında bazı davetlilerin alevleri fark etmeyerek eğlenmeye devam ettiği anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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Reyhanlı ilçesi Yenişehir Gölü'ndeki bir açık hava düğün salonunundan atıldığı öne sürülen havai fişekler, salonun bitişiğindeki çalılık ve zeytin bahçesinde yangına neden oldu.

Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kısa sürede müdahale ettiği yangın, çevreye yayılmadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Öte yandan, düğün salonunun hemen yanında çıkan yangını fark etmeyen bazı davetlilerin eğlenmeye devam ettiği anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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#Hatay'#Reyhanlı#Düğün

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