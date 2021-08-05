MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriYangını duyar duymaz Almanya'dan Antalya'ya geldi... 'Hayatımda böyle bir şey görmedim'
GeriGündem Yangını duyar duymaz Almanya'dan Antalya'ya geldi... 'Hayatımda böyle bir şey görmedim'
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Aslı DURAN- Adem AKALAN/ GÜNDOĞMUŞ (Antalya) (DHA)
Haber Giriş: 05.08.2021 - 10:28 | Son Güncelleme:

Yangını duyar duymaz Almanya'dan Antalya'ya geldi... 'Hayatımda böyle bir şey görmedim'

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yangını duyar duymaz Almanya'dan Antalya'ya geldi... 'Hayatımda böyle bir şey görmedim'

Türkiye günlerdir orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Manavgat'taki yangının ikinci gününde sabaha karşı bavulunu toplayıp yangınla mücadele etmek için Almanya'dan Antalya'ya gelen gurbetçi itfaiyeci Doğan Atalay (38) da canla başla çalışanlardan... Alevlerin yükseldiği Manavgat, Gündoğmuş ve Alanya'da sahada çalışam Atalay, ''Ben hayatımda böyle bir şey görmedim'' diyerek yangının büyüklüğünden bahsetti. Tahliye kararı çıktığında insanların evlerinden ayrılmak istemediklerini söyleyen Atalay, '' İnsanlar bize 'Zaten hepsi yanacak, hayvanlarım var, yanacaksa ben de yanayım' diyor. Çok zor şeyler'' diye konuştu.

8
  • Gurbetçi itfaiyeci Doğan Atalay, yangını duyunca bavulunu kapıp afet bölgesine geldi
  • Gurbetçi itfaiyeci Doğan Atalay, yangını duyunca bavulunu kapıp afet bölgesine geldi
  • Gurbetçi itfaiyeci Doğan Atalay, yangını duyunca bavulunu kapıp afet bölgesine geldi
  • Gurbetçi itfaiyeci Doğan Atalay, yangını duyunca bavulunu kapıp afet bölgesine geldi
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Baden- Württemberg eyaletindeki Waldshut’ta yaşayan itfaiyeci Doğan Atalay, Manavgat yangınını öğrenir öğrenmez Antalya'ya geldi. 12 yaşında 'çocuklar itfaiyesi'nde başlayıp, 18 yaşında itfaiyede aktif çalışmaya geçen Doğan Atalay, gönüllü olarak Türkiye'deki yangını söndürmek için geldiğini söyledi.

''BAVULUMU KAPATIP SABAHIN 4'ÜNDE GELDİM''

Atalay, "Manavgat yangının 2'nci gününde bavulumu kapatıp sabahın 4'ünde gönüllü olarak geldim. Sıcak alandayız. Gündoğmuş'ta tahliye haberini bekliyoruz. Büyük bir ihtimal köyü boşaltacağız. Tehlikeli bölgedeyiz ama Allah'ın izniyle yangını söndürmeye devam ediyoruz. Tüm Türkiye'nin itfaiye birimleri burada. Onlar da insan, 3 saatlik uykuyla duruyoruz. Bizim amacımız yardım etmek. Bazen sözün bittiği yerdeyiz" dedi.

''İNSANLAR 'HAYVANLARIM YANACAKSA BEN DE YANAYIM' DİYOR''

En az 2 hafta daha kalarak yangını söndürmeye çalışacağını belirten Doğan Atalay, gerekirse 1 aya kadar da kalabileceğini söyledi. Yangın bölgesinde aktif olarak çalışan sivil toplum kuruluşuna gönüllü katıldığını belirten Atalay, "Sanki beni bekliyorlardı. Hiç yabancılık çekmedim. Amacımız aynı insanlara yardım etmek. Tahliye kararı alındığında zorluk çektiğimiz zamanlar oldu. İnsanlar evlerinden çıkmak istemiyor. Çevik kuvvet polis hepsi arkamızda yardımcı oluyorlar. İtfaiyeciler olarak biraz zorluk çekiyoruz. İnsanlar bize 'Zaten hepsi yanacak, hayvanlarım var, yanacaksa ben de yanayım' diyor. Çok zor şeyler" diye konuştu.

Yangını duyar duymaz Almanyadan Antalyaya geldi... Hayatımda böyle bir şey görmedim

''BEN HAYATIMDA BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEDİM''

20 yıllık itfaiyeci olduğunu belirten Atalay, "Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Allah yardımcımız olsun. Hislerimden bahsetmeyeyim, çok duyguluyum. Cidden zor. Allah razı olsun, Türkiye'nin her yerinden itfaiyeciler geliyor, kolay değil. Gururluyum. Memleketim için bir şey yapabiliyorsam ne mutlu bana" dedi.

Yangını duyar duymaz Almanyadan Antalyaya geldi... Hayatımda böyle bir şey görmedim

KATARLI İTFAİYECİLERE TERCÜMANLIK YAPIYOR

Sabah yine gönüllü olarak kumanyalar hazırlayan Doğan Atalay, geceleri ise aktif olarak sahada herkes gibi canla başla çalışıyor. Dün gece Gündoğmuş yangınında Katar'dan gelen ekiple yangın söndürme çalışmalarına katılan Atalay, Katarlı itfaiyecilere hem tercümanlık yapıyor hem de yangını söndürmek için mücadele veriyor.

Yangın bölgelerinde son gelişmeler: İnsanüstü bir gayret var
Yangın bölgelerinde son gelişmeler: İnsanüstü bir gayret var

Alevler tsunami gibi... Termik santrali yuttu
'Alevler tsunami gibi...' Termik santrali yuttu!

NASAdan Türkiye açıklaması... Uydu fotoğraflarını yayınladı
NASA'dan Türkiye açıklaması... Uydu fotoğraflarını yayınladı

Help Turkey paylaşımlarıyla ilgili resen soruşturma
'Help Turkey' paylaşımlarıyla ilgili resen soruşturma

Kahramanlar Hürriyet’e anlattı: Son ateş sönene kadar...
Kahramanlar Hürriyet’e anlattı: Son ateş sönene kadar...

Yangın fırsatçıları Daha alevler sönmemişken tarlaları satışa çıkardılar...
Yangın fırsatçıları! Daha alevler sönmemişken tarlaları satışa çıkardılar...

: İlginizi Çekebilir

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi