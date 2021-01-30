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Gündem
Emin YEŞİL/İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 30.01.2021 - 14:35 | Son Güncelleme:

Yangını bırakıp gazeteciye saldırdılar

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Yangını bırakıp gazeteciye saldırdılar
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İstanbul Sultangazi'de bir apartmanın girişinde bulunan elektrik panosunda yangın çıktı. Yangını görüntülemek isteyen basın mensubuna saldıran 3 kişiye polis güçlükle engel oldu.

Uğur Mumcu Mahallesi, 2114 Sokak'ta dün akşam saat 21.30 sıralarında bir apartmanın girişinde bulunan elektrik panosunda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden çevredeki vatandaşların uyarısı üzerine bazı bina sakinleri kendilerini dışarı atarak, itfaiyeye haber verdi.

Yangını bırakıp gazeteciye saldırdılar
Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Bina sakinlerinden üç kişi yangını görüntülemek isteyen basın mensubuna küfür ve hakaret edip, saldırmak istedi. Polisin ve sağduyulu vatandaşların müdahalesiyle saldırganlar uzaklaştırıldı.

Yangını bırakıp gazeteciye saldırdılar

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