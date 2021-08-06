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Haber Giriş: 06.08.2021 - 20:32 | Son Güncelleme:

Yangından etkilenen keçilere UMKE ekipleri müdahale etti

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Yangından etkilenen keçilere UMKE ekipleri müdahale etti

Alanya'daki yangından etkilenen ve nefes alma zorluğu çeken Bircan ile Ceylan isimli keçiler, Sağlık Bakanlığı UMKE ekipleri tarafından yapılan müdahaleyle sağlığına kavuştu.

Alanya'nın Güzelbağ köyünde yaşayan Ramazan Topal ile eşi Asiye Topal, iki gün önce çıkan yangında dumandan olumsuz etkilenen keçileri için köyde bulunan Sağlık Bakanlığı UMKE ekiplerinden yardım istedi.

Bu talep üzerine UMKE ekipleri isimleri Bircan ve Ceylan olan keçilere ilk müdahalede bulundu. Yapılan kontrollerde keçilerin beslenme zorluğu, öksürük, ses kısıklığı ve nefes almakta zorlandığını belirledi.

Yangından etkilenen keçilere UMKE ekipleri müdahale etti


İlk müdahalesini UMKE ekibinde görev yapan ve aynı zamanda Veteriner sağlık teknikeri olan Alparslan Ercan ile Turan Sevim gerçekleştirdi. Keçilere oksijen tedavisi ve aoresel puf uygulanarak solunum sıkıntısı giderildi. Tedavi sonrası huzursuzlukları sona eren sevimli hayvanlar beslenmeye başladılar.

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