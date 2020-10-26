Yangında tek katlı ev küle döndü

Yangın, bugün saat 11.00 sıralarında ilçe merkezine 25 kilometre mesafede bulunan Bahşioymağı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ramazan Demir’e ait tek katlı evde, henüz belirlenemeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Olayı gören mahalle sakinlerince itfaiye ekiplerine haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Samsun Büyükşehir Belediyesi Alaçam İtfaiye Amirliği ekipleri, alevlere müdahale etti. Kısa sürede evi saran yangında ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangında can kaybı yaşanmazken, büyük çapta maddi hasar oluştu.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.