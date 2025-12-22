×
Yangında tavan çöktü, itfaiye ekipleri ölümden döndü... Yaşananlar kameraya yansıdı

Güncelleme Tarihi:

#Bursa Yangın#Tavan Çökmesi#Yangın Söndürme
Oluşturulma Tarihi: Aralık 22, 2025 13:33

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde çıkan yangında, çöken tavanı son anda fark eden itfaiye ekipleri, faciadan döndü. O anlar kameraya anbean yansıdı. Görüntüler zamanla yarışan ve ölümü göze alan itfaiyecilerin tedbirli davranmasının önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Yangın, gece saatlerinde Osmangazi ilçesine bağlı Bahar Mahallesi'nde bulunan 3 katlı bir binanın en üst katında çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede büyüyerek daireyi sardı. Alevleri fark eden vatandaşlar panik içinde durumu Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerine bildirdi.

FACİADAN KIL PAYI KURTULDULAR

İhbar üzerine olay yerine hızla sevk edilen itfaiye ekipleri, yoğun duman ve alevlere rağmen canlarını hiçe sayarak daireye girdi. Söndürme çalışmaları sırasında yangının etkisiyle tavanın bir bölümünün çökmesi tehlikeye neden oldu. Ancak ekiplerin dikkati ve zamanında müdahalesi sayesinde muhtemel bir facia kıl payı atlatıldı.

ŞANS ESERİ ÖLEN YA DA YARALANAN OLMADI

Yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, dairede maddi hasar meydana geldi.

