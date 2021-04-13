Yangında ölen kişinin elleri ve ayakları zincirle bağlanmış

Körfez Güney Mahallesi Eriş Sokak’ta, dün saat 18.00 sıralarında, 3 katlı binanın birinci katında yangın çıktı. Yangını gören mahalle halkı itfaiyeyi arayarak yardım istedi. Alevler kısa sürede evi kaplarken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alındı.

ELLERİ VE AYAKLARI ZİNCİRLE BAĞLANMIŞ

İtfaiye ekipleri, ev içerisinde yaptıkları aramada yanmış bir erkek cesedi ile buldu. Ölen kişinin evde oturan Ercan Dublacı olduğu belirlendi. Dublacı’nın cesedi otopsi için hastane morguna götürüldü. Kağıt toplayarak geçimini sağlayan, bir süredir psikolojik sorunları nedeniyle tedavi gördüğü iddia edilen Dublacı’nın elleri ve ayaklarının zincirle bağlandığı ortaya çıktı.

Polisin olay ilgili soruşturmasının sürdüğü bildirildi.

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