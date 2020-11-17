Yangında mahsur kaldıkları evlerinden itfaiye merdiveniyle kurtarıldılar

Serdivan'a bağlı Kemalpaşa Mahallesi’nde, 3 katlı binanın altında bulunan kafenin mutfağında, saat 10.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanlar, apartmanı sararken, haber verilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibi, kafedeki yangını kısa sürede kontrol altına alıp, söndürdü. Binayı kaplayan dumanlar nedeniyle dairelerinde mahsur kalan 4 kişi, itfaiye merdiveni ile balkonlardan alınarak, kurtarıldı. Yangında kafenin mutfağı hasar görürken, soruşturma başlatıldı.