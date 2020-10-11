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Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)
Haber Giriş: 11.10.2020 - 01:11 | Son Güncelleme:

Yangında mahsur kalanları itfaiye kurtardı

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Yangında mahsur kalanları itfaiye kurtardı
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Düzce’de 3 katlı binanın en üst katında çıkan yangında mahsur kalan 5 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yangın, saat 23.00 sıralarında Düzce Uzunmustafa Mahallesi 815 Sokak üzerindeki 3 katlı binanın en üst katında oturan İsmail Atasevere ait evde bilinmeyen nedenle çıktı. Duman binanın içini kaplayınca evde bulunan 5 kişi mahsur kaldı. Evin balkonuna çıkan 5 kişi yardım çağrısında bulundu. Haber verilmesi üzerine gelen itfaiye ekibi mahsur kalanları itfaiye merdiveniyle kurtardı. Yangın kısa sürede söndürülürken, soruşturma başlatıldı.

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