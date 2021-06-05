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Yusuf KANTARLI-DHA
Haber Giriş: 05.06.2021 - 21:59 | Son Güncelleme:

Yangında mahsur kalan kişiyi vatandaşlar kurtardı

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Yangında mahsur kalan kişiyi vatandaşlar kurtardı

Adana’da iş yerinde çıkan yangında içeride mahsur kalan kişiyi çevredeki vatandaşlar kurtardı. Yangında iş yeri kullanılamaz hale gelirken kurtarılan kişinin hafif şekilde elinden yaralandığı belirtildi.

Yangın merkez Çukurova ilçesine bağlı Ahmet Sapmaz Bulvarı üzerindeki bir züccaciye dükkanında meydana geldi. İş yerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdiği sırada içeride bir kişinin olduğunu farkettiler. Vatandaşlar içerde mahsur kalan kişiyi kendi imkanlarıyla çıkarttı. Yangından kurtarılan kişinin elinden hafif şekilde yaralandığı ve durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken iş yeri kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Yangında mahsur kalan kişiyi vatandaşlar kurtardı


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