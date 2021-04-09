Yangında mahsur kalan kadın ve bebek itfaiye merdiveni ile kurtarıldı

Merkez Palandöken ilçesinde 6 katlı apartmanın 1'inci katında oturan Ömer Faruk Bayoğlu'na ait evde dün gece henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine adrese sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. İçerisi dumanla kaplanan binada alt katta oturanlar kapıdan çıkarıldı. Üst katta oturanlar ise mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, binanın 5'inci katında yaşayan Kılıç ailesinin 3 aylık bebeği ile yine aynı katta karantinada olan kadın, sepetli yangın merdiveniyle kurtarıldı. Vedat bebeğin ailesi ile diğer dairelerde oturanlar ise bir süre sonra kapıdan tahliye edildi. Ambulansta müdahale edilen bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Dumandan etkilenen kişilere de ambulansta oksijen tedavisi uygulandı.

Yangından annesi, babası ve kardeşiyle kurtulan Rabia Kılıç, gözyaşları içinde yaşadıklarını anlattı. Rabia Kılıç, "Babam kapıyı açarak bağırdı. 'Yangın çıktı' dedi. Kardeşimi hazırlayıp çıktık. Bir daha yukarı çıkardılar. Komşumuzun evine girdik. Oradan sağ olsun bizi çıkardılar" dedi.

Kısa sürede söndürülen yangında evde hasar oluştu.

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