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Ali Can ZERAY- Resul ORUÇOĞLU/ EDİRNE, (DHA)
Haber Giriş: 05.11.2020 - 16:31 | Son Güncelleme:

Yangında mahsur kalan engelli kadını itfaiye kurtardı, yakınları gözyaşı döktü

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Yangında mahsur kalan engelli kadını itfaiye kurtardı, yakınları gözyaşı döktü
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EDİRNE'de, oturduğu apartmanın bodrumunda meydana gelen yangında, evinde mahsur kalan bedensel engelli Hamdiye Portakal'ın (88) yakınları, gözyaşları döktü. Portakal, dumanların sardığı binadan itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Yangında mahsur kalan engelli kadını itfaiye kurtardı, yakınları gözyaşı döktü
Edirne'nin Sarıcapaşa Mahallesi Şavduvar Sokak’taki apartmanın bodrum katında iddiaya göre, elektrik panosundan çıkan kıvılcımlar yangına neden oldu. Dumanı görenlerin haber vermesiyle olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

Bu sırada dumanla kaplı apartmanın giriş katında oturan bedensel engelli Hamdiye Portakal'ın oturduğu öğrenildi. Komşuların haber vermesiyle olay yerine gelen yakınları dumanları görünce, Portakal'ın durumundan endişelenerek gözyaşları döktü. Tekerlekli sandalye kullanan ve evde mahsur kalan Portakal, kısa süre panik yaşanmasına neden oldu. İtfaiye ekipleri ve yakınların girdikleri evden dışarı çıkardıkları Portakal, durumunun iyi olduğunu söyledi.

İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

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