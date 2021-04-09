Yangında mahsur kalan 7'si çocuk, 10 kişiyi itfaiye kurtardı

İnegöl ilçesi Yenice Mahallesi, Molla Mansur Sokak'ta 4 katlı bir binanın zemin katında saat 06.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede daireyi sararken, içeride bulunan 2 kişi, güçlükle dışarı çıktı. Yoğun duman tüm apartmana dolarken, ihbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına müdahale eden ekipler, diğer yandan apartmanın üst katlarında mahsur kalan 1'i bebek, 7 çocuk ile 3 yetişkini kurtardı.

Dumandan etkilenen 10 kişi, ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan bu kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Yaklaşık 1 saatlik çalışmayla söndürülen yangında daire kullanılmaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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