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Erol POLAT/DARICA (Kocaeli), (DHA)
Haber Giriş: 22.05.2020 - 10:39,Son Güncelleme:

Yangında mahsur kalan 5 kişiyi itfaiye kurtardı

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Yangında mahsur kalan 5 kişiyi itfaiye kurtardı
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KOCAELİ’nin Darıca ilçesinde 3 katlı binanın en üst katında çıkan yangında mahsur kalan 5 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Darıca Bağlarbaşı Mahallesi Gazenfer Sokak’ta bulunan 3 katlı binanın 3’üncü katındaki dairede sabah saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yoğun duman kaplayan evde yaşayan, aralarında çocukların da bulunduğu 5 kişi terasa çıktı. İhbar üzerine Darıca ve Gebze’den gelen itfaiye ekipleri, terasta mahsur kalan 5 kişiyi merdivenle kurtardı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerini yaptığı 5 kişiyi, hastaneye kaldırıldı.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, dairede maddi zarar meydana geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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