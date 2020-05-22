Yangında mahsur kalan 5 kişiyi itfaiye kurtardı

Darıca Bağlarbaşı Mahallesi Gazenfer Sokak’ta bulunan 3 katlı binanın 3’üncü katındaki dairede sabah saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yoğun duman kaplayan evde yaşayan, aralarında çocukların da bulunduğu 5 kişi terasa çıktı. İhbar üzerine Darıca ve Gebze’den gelen itfaiye ekipleri, terasta mahsur kalan 5 kişiyi merdivenle kurtardı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerini yaptığı 5 kişiyi, hastaneye kaldırıldı.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, dairede maddi zarar meydana geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.