Yangında hayat kurtaran battaniye

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Yangın söndürme tüpü, yağmurlama sistemi derken yangın battaniyesi de öne çıkan ürünlerden oldu. Peki yangın battaniyesi ne işe yarıyor? Görüştüğümüz uzmanların anlattığına göre battaniye, çıkan alevin üzerine atılarak yangının büyümeden söndürülmesini sağlıyor. Piyasada genellikle tercih edilen yangın battaniyesi boyutu 100 cm x100 cm olanı. Ürün şu sıralarda piyasada ortalama 430 TL’den satılıyor. 200 cm x 200 cm boyutundakilerin fiyatı ise 700 ila 800 lira.

Lorex firmasının satış müdürü Meriç Kar, taleplerin yangından sonra yüzde 100 arttığını belirtti. Kar, otellerin de toplu alım için aradıklarını söyledi. Kar, “Kıvılcım alev aldığında battaniyeyi üzerine örtüyorsunuz, battaniye o ateşin oksijenini kesiyor ve ateşi söndürüyor. Mutfak olan her yerde gerekli bir ürün” diye konuştu. Dry Yangın Güvenlik Sistemleri şirketinin patronu Hüseyin Demir ise yangın battaniyesinin otel, AVM gibi toplu yaşam alanlarında hazır bulundurulması gerektiğini söyledi: “Aynı zamanda restoranlarda kızartma yapılan cihazların üzerine de koyulabiliyor. Yangın battaniyesini iş güvenliği gereği en çok kaynakçılar kullanıyor. Yangına müdahale ederken tutuşan kişiyi buna sararak söndürebilirsiniz.”